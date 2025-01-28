Seçimde İsmi Gündeme Gelmişti: Ünlü Sunucu Esra Erol Beşiktaş Hayalini Açıkladı
Seçimde İsmi Gündeme Gelmişti: Ünlü Sunucu Esra Erol Beşiktaş Hayalini Açıkladı
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Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla EKOL TV ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
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Işık'ın "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusunda "zaman" vurgusu yaptı. 👇
Erol'un açıklamasının tamamı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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