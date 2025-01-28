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Seçimde İsmi Gündeme Gelmişti: Ünlü Sunucu Esra Erol Beşiktaş Hayalini Açıkladı

Seçimde İsmi Gündeme Gelmişti: Ünlü Sunucu Esra Erol Beşiktaş Hayalini Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 22:10

Yıllardır televizyon dünyasında bulunan Türkiye'nin en ünlü sunucularından Esra Erol, Beşiktaş hakkında konuştu. Erol, bir gün siyah-beyazlı kulüpte görev almayı istediği belirtti. 'Beşiktaş yönetiminde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yaparım.' dedi.

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Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla EKOL TV ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla EKOL TV ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren Erol, kulübü hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Işık'ın "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusunda "zaman" vurgusu yaptı. 👇

Işık'ın "Sen neden Beşiktaş yöneticisi olmadın?" sorusunda "zaman" vurgusu yaptı. 👇

'Ben Beşiktaş yönetiminde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yaparım. Ancak bugün değil. Bir şeyi hakkıyla yapmak isterim.'

Erol'un açıklamasının tamamı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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