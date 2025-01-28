Kübra Par'ın Canlı Yayındaki El Hareketine RTÜK Başkanı'ndan Tepki: "İnceleme Başlatıldı!"
Kübra Par'ın Canlı Yayındaki El Hareketine RTÜK Başkanı'ndan Tepki: "İnceleme Başlatıldı!"
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Gazeteci Kübra Par, TV100 ekranlarında sunduğu haber programında Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
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Programda gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapan Par, program sonunda yayının bittiğini düşünerek el hareketi yaptı.
Konu ile ilgili olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ivedilikle bir açıklama yaptı.
"Bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz." diyen Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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