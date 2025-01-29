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Survivor'da Gözüne Kızgın Yağ Sıçrayan Sağlık Durumuyla İlgili Ayşe'den İlk Açıklama Geldi!

Survivor'da Gözüne Kızgın Yağ Sıçrayan Sağlık Durumuyla İlgili Ayşe'den İlk Açıklama Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2025 - 08:15

Survivor 2025'te korkutan bir an yaşanmıştı. Adada yemek yaptığı sırada gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe, yağın korneasına gelmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde oyun alanına sargılı olarak geldiği görülen Ayşe, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

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Survivor'da geçtiğimiz gün herkesi korkutan bir an yaşandı.

Survivor'da geçtiğimiz gün herkesi korkutan bir an yaşandı.

Sunucu Murat Ceylan, Ayşe Yüksel'in gözüne kızgın yağ sıçradığı için hastanede tedavi gördüğünü ve oyuna katılamayacağını söyledi.

Sunucu Murat Ceylan, Ayşe Yüksel'in gözüne kızgın yağ sıçradığı için hastanede tedavi gördüğünü ve oyuna katılamayacağını söyledi.

Oyunlara katılamayan Ayşe, dün akşamki bölümde gözü sargılı olarak ekranda göründü.

Oyunlara katılamayan Ayşe, dün akşamki bölümde gözü sargılı olarak ekranda göründü.

Tedavisinin süreceğini açıklayan Ayşe, gözlerini yeni çizdirip gittiğini bu sebeple daha çok korktuğunu söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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