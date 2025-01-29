Bahar'ın Senaristi Neslihan Yeşilyurt Diğer Popüler Dizisinde de Aynı Görünümü Yazmış!
Bahar'ın Senaristi Neslihan Yeşilyurt Diğer Popüler Dizisinde de Aynı Görünümü Yazmış!
Ekranların sevilen dizisi Bahar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Seren ve Aziz Uras'ın düğününün ekrana geldiği bölümde Bahar da şıklığıyla göz kamaştırdı. Bahar'ın tarzının bire bir Yasak Elma'da da kullanıldığı görüldü.
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar, güçlü rakiplerine rağmen başarısını sürdürmeye devam ediyor.
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Seren ve Aziz Uras'ın düğününü izlediğimiz bölümde yine olaylar karıştı ve eğlenceli anlar yaşandı.
Ancak Bahar her zamanki gibi şıklığıyla ve sempatikliğiyle dikkat çekti. Siyah elbisesi
Dizinin senaristi Neslihan Yeşilyurt'un güçlü kadınlarının aynı tarzları tercih ettiği dikkatli bir izleyici tarafından fark edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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