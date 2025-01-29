Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bahar'ın Senaristi Neslihan Yeşilyurt Diğer Popüler Dizisinde de Aynı Görünümü Yazmış!

Bahar'ın Senaristi Neslihan Yeşilyurt Diğer Popüler Dizisinde de Aynı Görünümü Yazmış!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2025 - 08:39

Ekranların sevilen dizisi Bahar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Seren ve Aziz Uras'ın düğününün ekrana geldiği bölümde Bahar da şıklığıyla göz kamaştırdı. Bahar'ın tarzının bire bir Yasak Elma'da da kullanıldığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar, güçlü rakiplerine rağmen başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar, güçlü rakiplerine rağmen başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Seren ve Aziz Uras'ın düğününü izlediğimiz bölümde yine olaylar karıştı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Seren ve Aziz Uras'ın düğününü izlediğimiz bölümde yine olaylar karıştı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Ancak Bahar her zamanki gibi şıklığıyla ve sempatikliğiyle dikkat çekti. Siyah elbisesi

Ancak Bahar her zamanki gibi şıklığıyla ve sempatikliğiyle dikkat çekti. Siyah elbisesi

Dizinin senaristi Neslihan Yeşilyurt'un güçlü kadınlarının aynı tarzları tercih ettiği dikkatli bir izleyici tarafından fark edildi.

Dizinin senaristi Neslihan Yeşilyurt'un güçlü kadınlarının aynı tarzları tercih ettiği dikkatli bir izleyici tarafından fark edildi.

Neredeyse birebir tarz, Yasak Elma'da da kullanılmış!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın