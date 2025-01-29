Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a Yanıt Geldi

Çok güzel bir atasözümüz vardır, der ki 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.'

Biz inandıklarımız dışında hiçbir şey yapmadık. Ekran önünde bülbül, arkasında sus pus olmadık. Korkuyu görünce kaçan hiç olmadık.

Tarih bugünleri yazacak, gazetecilik kimliği altında şovmenlik yapanları da bu halk hakettiği şekilde değerlendirecektir.

Halk TV'nin yerini alacaklarını düşünenler ellerini ovuşturmasınlar. Önce vatan sevgisi olacak, sonra kalbi korkusuzca halkı için çarpacak!

Öyle kolay olmuyor. Biz buradayız, tüm Halk TV emekçileriyle beraberiz.