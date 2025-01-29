Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a Yanıt Geldi
Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a Yanıt Geldi
Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptığı konuşma kaydını yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Ardından soruşturma kapsamında Halk TV'den sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker de gözaltına alındı. Bu gözaltı kadar konuşulan bir diğer konu da Sözcü TV'den Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan hakkında söylediği sözlerdi. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu Fatih Portakal ve kanalına üstü kapalı göndermede bulundu.
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Barış Pehlivan'ın İBB dosyalarına bakan bilirkişiyle olan konuşmasını yayınlamasının ardından gelen gözaltı muhalif cenahta büyük tepki çekti.
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Fatih Portakal ise Pehlivan'ı bu haberi nedeniyle eleştirdi. Gözaltına alınmasını eleştirse de soruşturmanın olağan olduğunu savundu.
Halk TV sahibi ise yaptığı paylaşımda Sözcü TV ve Fatih Portakal'ı sert sözlerle eleştirdi. Paylaşımı şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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