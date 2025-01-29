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Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a Yanıt Geldi

Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2025 - 10:53

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptığı konuşma kaydını yayınlayan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Ardından soruşturma kapsamında Halk TV'den sunucu Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker de gözaltına alındı. Bu gözaltı kadar konuşulan bir diğer konu da Sözcü TV'den Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan hakkında söylediği sözlerdi. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu Fatih Portakal ve kanalına üstü kapalı göndermede bulundu.

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Barış Pehlivan'ın İBB dosyalarına bakan bilirkişiyle olan konuşmasını yayınlamasının ardından gelen gözaltı muhalif cenahta büyük tepki çekti.

Barış Pehlivan'ın İBB dosyalarına bakan bilirkişiyle olan konuşmasını yayınlamasının ardından gelen gözaltı muhalif cenahta büyük tepki çekti.

Fatih Portakal ise Pehlivan'ı bu haberi nedeniyle eleştirdi. Gözaltına alınmasını eleştirse de soruşturmanın olağan olduğunu savundu.

Halk TV sahibi ise yaptığı paylaşımda Sözcü TV ve Fatih Portakal'ı sert sözlerle eleştirdi. Paylaşımı şöyle;

Halk TV sahibi ise yaptığı paylaşımda Sözcü TV ve Fatih Portakal'ı sert sözlerle eleştirdi. Paylaşımı şöyle;

Çok güzel bir atasözümüz vardır, der ki 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.'

Biz inandıklarımız dışında hiçbir şey yapmadık. Ekran önünde bülbül, arkasında sus pus olmadık. Korkuyu görünce kaçan hiç olmadık.

Tarih bugünleri yazacak, gazetecilik kimliği altında şovmenlik yapanları da bu halk hakettiği şekilde değerlendirecektir.

Halk TV'nin yerini alacaklarını düşünenler ellerini ovuşturmasınlar. Önce vatan sevgisi olacak, sonra kalbi korkusuzca halkı için çarpacak!

Öyle kolay olmuyor. Biz buradayız, tüm Halk TV emekçileriyle beraberiz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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