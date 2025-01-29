İsmail Saymaz’dan Gazeteciliğin Zorluğuna Dair Çarpıcı Açıklama: "Ben Marketten Çok Karakola Gidiyorum"

Saymaz, Yenisafak’ta da aynı şekilde yayımlanan bilirkişi görüşlerine vurgu yaparak, Halk TV'de yayımlanan kaydın neden sorun oluşturduğunu anlamadığını belirtti. “Halk TV’de yanıt hakkı yayınlandığında neden mağduriyet doğsun? Savunma yayınlandığında sorun yok, ama muhalif bir kanal bunu yayınladığında neden sorun olsun?” diyerek, medyada eşitlik talep etti.