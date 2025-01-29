İsmail Saymaz’dan Gazeteciliğin Zorluğuna Dair Çarpıcı Açıklama: "Ben Marketten Çok Karakola Gidiyorum"

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/turkiyed...
Halk TV’de yaşanan gözaltılar sonrası gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye’de muhalif gazeteciliğin zorluklarını anlattı. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in bilirkişiye verdikleri cevap hakkı nedeniyle gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Saymaz konuya dair sert açıklamalarda bulundu.
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Saymaz, özellikle muhalif gazeteciliğin zorlayıcı yönlerine dikkat çekti. "Ben marketten çok karakola gidiyorum" ifadeleriyle, gazetecilerin üzerindeki baskılara dikkat çeken Saymaz, şu sözleri dile getirdi:
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“Gazetecilik refleksiyle hareket etmek gerekir. Eğer bir gazeteci bir bilirkişiye ulaşırsa ve bu kişinin söyledikleri halkla paylaşılırsa, bunun ne yanlış bir tarafı olabilir? Eğer bu yayında bir mağduriyet doğuyorsa, bu da bir avantaj olabilir. Benim de geçtiğimiz hafta 3 ifadem vardı. Tanıştım polislerle, düzenli gidiyorum.”
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