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İsmail Saymaz’dan Gazeteciliğin Zorluğuna Dair Çarpıcı Açıklama: "Ben Marketten Çok Karakola Gidiyorum"

İsmail Saymaz’dan Gazeteciliğin Zorluğuna Dair Çarpıcı Açıklama: "Ben Marketten Çok Karakola Gidiyorum"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 11:51

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Halk TV’de yaşanan gözaltılar sonrası gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye’de muhalif gazeteciliğin zorluklarını anlattı. Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in bilirkişiye verdikleri cevap hakkı nedeniyle gözaltına alınmasının yankıları sürerken, Saymaz konuya dair sert açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/turkiyed...
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Saymaz, özellikle muhalif gazeteciliğin zorlayıcı yönlerine dikkat çekti. "Ben marketten çok karakola gidiyorum" ifadeleriyle, gazetecilerin üzerindeki baskılara dikkat çeken Saymaz, şu sözleri dile getirdi:

Saymaz, özellikle muhalif gazeteciliğin zorlayıcı yönlerine dikkat çekti. "Ben marketten çok karakola gidiyorum" ifadeleriyle, gazetecilerin üzerindeki baskılara dikkat çeken Saymaz, şu sözleri dile getirdi:

“Gazetecilik refleksiyle hareket etmek gerekir. Eğer bir gazeteci bir bilirkişiye ulaşırsa ve bu kişinin söyledikleri halkla paylaşılırsa, bunun ne yanlış bir tarafı olabilir? Eğer bu yayında bir mağduriyet doğuyorsa, bu da bir avantaj olabilir. Benim de geçtiğimiz hafta 3 ifadem vardı. Tanıştım polislerle, düzenli gidiyorum.”

“Gazetecilik refleksiyle hareket etmek gerekir. Eğer bir gazeteci bir bilirkişiye ulaşırsa ve bu kişinin söyledikleri halkla paylaşılırsa, bunun ne yanlış bir tarafı olabilir? Eğer bu yayında bir mağduriyet doğuyorsa, bu da bir avantaj olabilir. Benim de geçtiğimiz hafta 3 ifadem vardı. Tanıştım polislerle, düzenli gidiyorum.”

Saymaz, Yenisafak’ta da aynı şekilde yayımlanan bilirkişi görüşlerine vurgu yaparak, Halk TV'de yayımlanan kaydın neden sorun oluşturduğunu anlamadığını belirtti. “Halk TV’de yanıt hakkı yayınlandığında neden mağduriyet doğsun? Savunma yayınlandığında sorun yok, ama muhalif bir kanal bunu yayınladığında neden sorun olsun?” diyerek, medyada eşitlik talep etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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