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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: “Gazetecilik Faaliyeti Sebebiyle Gözaltına Alınmadılar”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklama: “Gazetecilik Faaliyeti Sebebiyle Gözaltına Alınmadılar”

Yılmaz Tunç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 12:32

Halk TV’den Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan gazeteciler ile ilgili açıklamada bulundu. Tunç, Türkiye’de kimsenin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmayacağını söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin kaydının yayınlandığı Halk TV’de Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin kaydının yayınlandığı Halk TV’de Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gözaltına alınan gazetecilerle ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gözaltına alınan gazetecilerle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade edip "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur." İfadelerini kullandı.

Bakan Tunç, gazetecilik faaliyetiyle kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade edip "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma var. Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafı görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suç olur." İfadelerini kullandı.

Adalet Bakanı, yargının şeffaf bir şekilde işleyeceğini de dile getirdi.

Adalet Bakanı, yargının şeffaf bir şekilde işleyeceğini de dile getirdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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