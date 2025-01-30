Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri Cezaevine Gönderildi
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri Cezaevine Gönderildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile telefon konuşmasını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da gözaltına alınan isimlerden olmuştu.
Seda Selek, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan serbest bırakılırken Suat Toktaş tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir basın toplantısıyla hakkında iddialara yer verdiği bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan’ın yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.
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Görüşme kaydının izinsiz kullanılmasına yönelik soruşturmada Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alınmıştı.
Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Suat Toktaş'ın tutuklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
CHP Genel Başkanı da Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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