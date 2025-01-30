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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri Cezaevine Gönderildi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Silivri Cezaevine Gönderildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 08:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile telefon konuşmasını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da gözaltına alınan isimlerden olmuştu.

Seda Selek, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan serbest bırakılırken Suat Toktaş tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir basın toplantısıyla hakkında iddialara yer verdiği bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan’ın yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir basın toplantısıyla hakkında iddialara yer verdiği bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan’ın yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Görüşme kaydının izinsiz kullanılmasına yönelik soruşturmada Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alınmıştı.

Görüşme kaydının izinsiz kullanılmasına yönelik soruşturmada Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alınmıştı.

Gazetecilere 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçları yöneltildi.

Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Başsavcılık, 'Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf etmesini' gerekçe olarak gösterdi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Suat Toktaş'ın tutuklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Suat Toktaş'ın tutuklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
twitter.com

'Halk TV'yi aldığım günden bu yana birlikte kardeşlik hukuku içinde yol yürüdüğümüz kader yoldaşım Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat'ın tutuklandığı haberi geldi.

Adresi, işi belli, kaçma şüphesi olmayan bir gazeteci, delil karartma şüphesi bulunmayan bir soruşturmada neden tutuklu yargılanıyor? Tutuklama bizim hukuk sistemimizde bir tedbir değil midir? Bu neyin tedbiri? Dünyanın neresinde böyle bir soruşturma tutuklama kararı getirir?

Ne diyeceğimi bilemiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. 

Halk TV olarak bugüne kadar sadece gerçeğe nasıl sadık kaldıysak aynı sadakatle yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşımızın hakkı, hukuku için mücadele etmekten geri durmayacağız.'

CHP Genel Başkanı da Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi:

CHP Genel Başkanı da Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi:
twitter.com

'İktidar, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguluyor.

Son olarak Sn. Suat Toktaş’ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır. 

Bu hukuksuzluk, sadece gazetecileri değil, tüm toplumu cezalandırma girişimidir, özgür basını sindirme planının bir parçasıdır. Ancak ne biz sineceğiz ne de halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunanlar bu baskılara boyun eğecek. 

İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor. Ama bu demokrasi dışı uygulamalara alışmayacağız, bu karanlık düzeni ifşa edeceğiz ve direneceğiz. 

Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunan herkes, bu karanlığa karşı omuz omuza mücadele edecek.

Bu düzeni değiştirmek için, hukuk devleti için, özgür bir toplum için 

Tek çare değişimdir!

Tek çare sandıktır!

Herkes bilsin ki: Biz susmayacağız, Türkiye susmayacak!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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