Suat Toktaş Kimdir? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?
Suat Toktaş Kimdir? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?
Bilirkişi soruşturması kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suat Toktaş’ın tutuklanmasının ardından kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Suat Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?
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Suat Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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