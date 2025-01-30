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Suat Toktaş Kimdir? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?

Suat Toktaş Kimdir? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 08:34

Bilirkişi soruşturması kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan  Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. 

Ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Suat Toktaş’ın tutuklanmasının ardından kim olduğu ve neden tutuklandığı araştırılmaya başlandı. Peki, Suat Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?

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Suat Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Suat Toktaş Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Suat Toktaş, 1968 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Çarpıcı yorumları ve tespitleriyle dikkat çeken Toktaş, 1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabirliğe adım attı. HBB, Star, Kanal D, BRT ve ATV’de muhabirlik-editörlük yapan Toktaş 1999 yılında CNN Türk’e geçiş yaptı. CNN Türk’te yaklaşık 10 sene görevde bulunan Suat Toktaş, kariyerine Habertürk Televizyonu’nda devam etmeye başladı. 

Habertürk’ten ayrıldıktan sonra Haber Global’i kuran Suat Toktaş, bir süredir Halk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görevini sürdürüyor.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş Neden Tutuklandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun çeşitli iddialarda bulunarak işaret ettiği bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Bu telefon konuşması Halk TV’de yayınlandıktan hemen sonra bilirkişi soruşturması başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da gözaltına alındı.

Seda Selek, Serhan Asker, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Toktaş'ın tutuklanmasının gerekçesi şöyle açıklandı:

'Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf etmesi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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