Fatih Portakal Perde Arkasını Anlattı: Devlet Bahçeli 66 Gün Sonra Neden Ülkü Ocakları'yla Görüntü Verdi?
Fatih Portakal Perde Arkasını Anlattı: Devlet Bahçeli 66 Gün Sonra Neden Ülkü Ocakları'yla Görüntü Verdi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat’tan bu yana ilk kez görüntü verdi. Geçirdiği ameliyattan tam 66 gün sonra MHP Genel Merkezi’ndeki çalışmalarına yeniden dönen Bahçeli’nin MHP teşkilatlarıyla değil Ülkü Ocakları ile görüntü vermesi dikkat çekti.
Fatih Portakal, Sözcü TV’de Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocakları ile görüntü vermesinin perde arkasını anlattı.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iki ay sonra kameraların karşısına çıkması günün en çok konuşulan konusu oldu.
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Bahçeli'nin 66 gün sonra gözükmesinin yanında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.
Fatih Portakal anlattı: Devlet Bahçeli 66 gün sonra neden Ülkü Ocakları'yla görüntü verdi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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