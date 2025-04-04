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Fatih Portakal Perde Arkasını Anlattı: Devlet Bahçeli 66 Gün Sonra Neden Ülkü Ocakları'yla Görüntü Verdi?

Fatih Portakal Perde Arkasını Anlattı: Devlet Bahçeli 66 Gün Sonra Neden Ülkü Ocakları'yla Görüntü Verdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 22:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat’tan bu yana ilk kez görüntü verdi. Geçirdiği ameliyattan tam 66 gün sonra MHP Genel Merkezi’ndeki çalışmalarına yeniden dönen Bahçeli’nin MHP teşkilatlarıyla değil Ülkü Ocakları ile görüntü vermesi dikkat çekti. 

Fatih Portakal, Sözcü TV’de Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocakları ile görüntü vermesinin perde arkasını anlattı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iki ay sonra kameraların karşısına çıkması günün en çok konuşulan konusu oldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iki ay sonra kameraların karşısına çıkması günün en çok konuşulan konusu oldu.

Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından iki ayı aşkın süredir kameralardan uzaktı. Gündeme dair açıklamalarını yazılı olarak yapan, telefonla iletişim kuran Bahçeli'den beklenen görüntü geldi. Bahçeli'nin 66 gün sonra ilk kez kameralara görüntü vermesi epey konuşuldu.

Bahçeli'nin 66 gün sonra gözükmesinin yanında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

Bahçeli'nin 66 gün sonra gözükmesinin yanında dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra ise çalışmalarına yeniden başlamak üzere MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bahçeli'nin bu süre boyunca yanında Ülkü Ocakları vardı. Ülkü Ocakları, Türkeş'in kabir ziyaretinden Genel Merkezi'ne geçiş sürecine kadar Bahçeli'yi yalnız bırakmadı; görkemli karşılamalarda bulundu. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de Bahçeli'nin neden MHP teşkilatlarıyla değil de Ülkü Ocakları'yla görüntü vermesinin perde arkasını anlattı. 👇

Fatih Portakal anlattı: Devlet Bahçeli 66 gün sonra neden Ülkü Ocakları'yla görüntü verdi?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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