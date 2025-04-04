Fatih Portakal Perde Arkasını Anlattı: Devlet Bahçeli 66 Gün Sonra Neden Ülkü Ocakları'yla Görüntü Verdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk olarak Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra ise çalışmalarına yeniden başlamak üzere MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bahçeli'nin bu süre boyunca yanında Ülkü Ocakları vardı. Ülkü Ocakları, Türkeş'in kabir ziyaretinden Genel Merkezi'ne geçiş sürecine kadar Bahçeli'yi yalnız bırakmadı; görkemli karşılamalarda bulundu. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de Bahçeli'nin neden MHP teşkilatlarıyla değil de Ülkü Ocakları'yla görüntü vermesinin perde arkasını anlattı. 👇