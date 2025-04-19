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Ben Senin Bildiğin Baronlardan Değilim! Civciv Baronlarını Diline Düşürmekten Geri Kalmayan Goygocular

Ben Senin Bildiğin Baronlardan Değilim! Civciv Baronlarını Diline Düşürmekten Geri Kalmayan Goygocular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 12:40

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yasa dışı hayvan üretimi yapan bir çiftliğe düzenlenen operasyon sonucu beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar “Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar” dedi ve sosyal medyaya yeni bir malzeme verdi. X’te goygoycular Civciv Baronları’nı diline düşürmekten geri durmadı🐥

Detaylar bu içeriğimizde 👇

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Kısa bir özet geçmek gerekirse... Onlar bildiğimiz baronlardan değil!

Kısa bir özet geçmek gerekirse... Onlar bildiğimiz baronlardan değil!

Çünkü onlar CİVCİV BARONLARI 🐥 

Biz demedik, kendileri öyle dedi! Aydın'ın İncirliova ilçesinde gözaltına alınan yasa dışı hayvan üretimi yapan şüpheliler 'Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar' sözleriyle isyan etmişti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yaklaşık 5 bin adet tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların isimleri bilinmeyen farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edilmiştir' denildi.

Şüphelilerin tamamı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu baronu değil civciv baronu" isyanı ise kameralara şöyle yansımıştı:

Bu isyan elbette X'in gündemine düştü. Goygoycular "Civciv Baronları"nı diline dolamaktan geri durmadı👇

Bu isyan elbette X'in gündemine düştü. Goygoycular "Civciv Baronları"nı diline dolamaktan geri durmadı👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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