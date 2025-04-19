Ben Senin Bildiğin Baronlardan Değilim! Civciv Baronlarını Diline Düşürmekten Geri Kalmayan Goygocular

Çünkü onlar CİVCİV BARONLARI 🐥

Biz demedik, kendileri öyle dedi! Aydın'ın İncirliova ilçesinde gözaltına alınan yasa dışı hayvan üretimi yapan şüpheliler 'Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar' sözleriyle isyan etmişti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yaklaşık 5 bin adet tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların isimleri bilinmeyen farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edilmiştir' denildi.

Şüphelilerin tamamı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.