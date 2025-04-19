Ben Senin Bildiğin Baronlardan Değilim! Civciv Baronlarını Diline Düşürmekten Geri Kalmayan Goygocular
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yasa dışı hayvan üretimi yapan bir çiftliğe düzenlenen operasyon sonucu beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar “Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar” dedi ve sosyal medyaya yeni bir malzeme verdi. X’te goygoycular Civciv Baronları’nı diline düşürmekten geri durmadı🐥
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Kısa bir özet geçmek gerekirse... Onlar bildiğimiz baronlardan değil!
"Uyuşturucu baronu değil civciv baronu" isyanı ise kameralara şöyle yansımıştı:
Bu isyan elbette X'in gündemine düştü. Goygoycular "Civciv Baronları"nı diline dolamaktan geri durmadı👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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