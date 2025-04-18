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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 17:05

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

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twitter.com

Ağır olmuş bu ceza.

Ağır olmuş bu ceza.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Cuk olmuş.

Cuk olmuş.
twitter.com

Black Mirror burada.

Black Mirror burada.
twitter.com

Açı biraz değişik olmuş.

Açı biraz değişik olmuş.
twitter.com

Gündeme dair bir paylaşım...

Gündeme dair bir paylaşım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Doğal doğum pankartı da ironik bir şekilde yorumlanmıştı...

Doğal doğum pankartı da ironik bir şekilde yorumlanmıştı...
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Zamanı geldi.

Zamanı geldi.
twitter.com

Canları fazla sıkılmış.

Canları fazla sıkılmış.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Instagram'daki magazinciler inanılmaz.

Instagram'daki magazinciler inanılmaz.
twitter.com

Bozkır tipi brownie...

Bozkır tipi brownie...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Aşkent

Aşkent
twitter.com

Robotlar efkarlanamaz mı?

Robotlar efkarlanamaz mı?
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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