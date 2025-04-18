Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyeler Eleştirilince İsyan Etti

Twitter'ı uzun süredir kullananlar kullanıcı sayısının artması ve yeni özelliklerin gelmesiyle yaşanan değişimlerin farkında. Eskiden insanların fikirlerini paylaştığı platform kitlenin büyümesi ve toplulukların da etkin olmasıyla kullanıcıların kişisel anlarını paylaştığı bir mecraya dönüştü. Ancak kişisel bir anınızı paylaştığınızda Instagram veya Facebook'taki gibi olumlu yorumlardan ziyade karşıt görüşler de profilinize ve paylaşımınıza uğrayabiliyor. En basit bir post bile gündemi meşgul edebiliyor.