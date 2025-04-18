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Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyeler Eleştirilince İsyan Etti

Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyeler Eleştirilince İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.04.2025 - 14:14

Twitter'ı uzun süredir kullananlar kullanıcı sayısının artması ve yeni özelliklerin gelmesiyle yaşanan değişimlerin farkında. Eskiden insanların fikirlerini paylaştığı platform kitlenin büyümesi ve toplulukların da etkin olmasıyla kullanıcıların kişisel anlarını paylaştığı bir mecraya dönüştü. Ancak kişisel bir anınızı paylaştığınızda Instagram veya Facebook'taki gibi olumlu yorumlardan ziyade karşıt görüşler de profilinize ve paylaşımınıza uğrayabiliyor. En basit bir post bile gündemi meşgul edebiliyor.

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Bir X kullanıcısı da erkek arkadaşının sürprizini paylaştı.

Bir X kullanıcısı da erkek arkadaşının sürprizini paylaştı.
twitter.com

Destekleyenler de oldu...

Destekleyenler de oldu...
twitter.com

Başkalarının ne düşündüklerini önemsememesi gerektiğini söyleyen de...

Başkalarının ne düşündüklerini önemsememesi gerektiğini söyleyen de...
twitter.com

Ancak eleştiriler çoğunluktaydı!

Ancak eleştiriler çoğunluktaydı!
twitter.com

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twitter.com
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X'in dinamiklerini hatırlatanlar da oldu.

X'in dinamiklerini hatırlatanlar da oldu.
twitter.com

Paylaşımı yapan kişi ise gelen yorumlara isyan etti.

Paylaşımı yapan kişi ise gelen yorumlara isyan etti.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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