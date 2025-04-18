Erkek Arkadaşının Aldığı Hediyeler Eleştirilince İsyan Etti
Twitter'ı uzun süredir kullananlar kullanıcı sayısının artması ve yeni özelliklerin gelmesiyle yaşanan değişimlerin farkında. Eskiden insanların fikirlerini paylaştığı platform kitlenin büyümesi ve toplulukların da etkin olmasıyla kullanıcıların kişisel anlarını paylaştığı bir mecraya dönüştü. Ancak kişisel bir anınızı paylaştığınızda Instagram veya Facebook'taki gibi olumlu yorumlardan ziyade karşıt görüşler de profilinize ve paylaşımınıza uğrayabiliyor. En basit bir post bile gündemi meşgul edebiliyor.
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Bir X kullanıcısı da erkek arkadaşının sürprizini paylaştı.
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Destekleyenler de oldu...
Başkalarının ne düşündüklerini önemsememesi gerektiğini söyleyen de...
Ancak eleştiriler çoğunluktaydı!
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X'in dinamiklerini hatırlatanlar da oldu.
Paylaşımı yapan kişi ise gelen yorumlara isyan etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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