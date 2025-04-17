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Estetik Kaygıları Sallamadan Yaptıkları Samimi Sunumlarla Viral Olan Kişiler

Estetik Kaygıları Sallamadan Yaptıkları Samimi Sunumlarla Viral Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2025 - 12:32

Sofraların özenli olması, tabak dizilimi, kullanılan kaplar uzun yıllardır dikkat edilen sofra hususlarından. Hatta sosyal medyanın da herkese ulaşmasıyla son yıllarda gösterilen özen yerini sunum çılgınlığına bıraktı. Kayığa bindirilen çerezler, isim yazılan zeytinler, şekilli tabaklar derken kabın içindekinden çok dışındakine bakar olduk. Neyse ki böyle kaygıları olmadan tamamen doğal davrananlar da var.

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Estetik kaygılara kafa göz dalmak son yılların alışılagelmiş hareketlerinden...

Estetik kaygılara kafa göz dalmak son yılların alışılagelmiş hareketlerinden...
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Tabii bu paylaşımların biri viral olunca peşine yenileri de geliyor.

Tabii bu paylaşımların biri viral olunca peşine yenileri de geliyor.

Yanıtlarda doğallık ve fonksiyonellik ön plana çıkıyor.

Yanıtlarda doğallık ve fonksiyonellik ön plana çıkıyor.
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Serbest stil çalışanlar da var.

Serbest stil çalışanlar da var.
twitter.com

Gönlünü açar gibi tabağı dizenler de...

Gönlünü açar gibi tabağı dizenler de...
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Tabii insanın yakını olunca samimiyet de devreye girebiliyor.

Tabii insanın yakını olunca samimiyet de devreye girebiliyor.
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Bazı görseller ise "Tavuk mu besliyorsun?" yorumlarına maruz kalıyor.

Bazı görseller ise "Tavuk mu besliyorsun?" yorumlarına maruz kalıyor.
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Süzgeç de bir sunum alternatifi...

Süzgeç de bir sunum alternatifi...
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Bu fazla samimi.

Bu fazla samimi.
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Bazıları da fazla pratik

Bazıları da fazla pratik
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Arwen

Kürekle sunum yapan cafelerle kapışır. Her ikisi de çok pasaklı görünüyor, göz zevki de lazım yav.

beybi shark

en azından eşşek yüküyle hesap ödetmiyorlar... :)