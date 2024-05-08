Yeme İçme Kabı Olarak Kullandıkları Nesnelerle Estetik Kaygıların İçinden Geçen Kişiler
Yeme İçme Kabı Olarak Kullandıkları Nesnelerle Estetik Kaygıların İçinden Geçen Kişiler
Sosyal medya postlarında en çok özenilen şeylerden biri de yeme içme sunumları. En estetik tabaklar, mobilyaya en uygun kahve kupaları, yemek takımları... Bunlar estetik açıdan beğeni toplasa da işin bir de sosyal medyaya yansımayan pratik kısmı var. Bu da bir akıma dönüştü.
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Akım kahve içmek için zeytin kavanozu paylaşılmasıyla paylaşıldı.
Ardından yoğurt kabına popcorn geldi.
Estetik kaygılar terk edildi ve herkes dürüstçe paylaştı.
Suşi geldi.
Tabii küllük olarak kullanılan nesneler de oldukça çeşitli.
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Çaydan vazgeçemeyenler...
Bu zirve olmuş.
Böyle hayal etmemiştik.
Bu fazla pratik olmuş.
Salmonella geliyor.
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Zirvede bırakalım.
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Biz askerde 1.5 lt'lik su şişesinin dibini keser, çayı kahveyi öyle içerdik.
Reis senin ki aşırı fakirlik olmuş.
Kanser is loading 😂