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Yeme İçme Kabı Olarak Kullandıkları Nesnelerle Estetik Kaygıların İçinden Geçen Kişiler

Yeme İçme Kabı Olarak Kullandıkları Nesnelerle Estetik Kaygıların İçinden Geçen Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:07

Sosyal medya postlarında en çok özenilen şeylerden biri de yeme içme sunumları. En estetik tabaklar, mobilyaya en uygun kahve kupaları, yemek takımları... Bunlar estetik açıdan beğeni toplasa da işin bir de sosyal medyaya yansımayan pratik kısmı var. Bu da bir akıma dönüştü.

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Akım kahve içmek için zeytin kavanozu paylaşılmasıyla paylaşıldı.

Akım kahve içmek için zeytin kavanozu paylaşılmasıyla paylaşıldı.

Ardından yoğurt kabına popcorn geldi.

Ardından yoğurt kabına popcorn geldi.

Estetik kaygılar terk edildi ve herkes dürüstçe paylaştı.

Estetik kaygılar terk edildi ve herkes dürüstçe paylaştı.
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Suşi geldi.

Suşi geldi.
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Tabii küllük olarak kullanılan nesneler de oldukça çeşitli.

Tabii küllük olarak kullanılan nesneler de oldukça çeşitli.
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Çaydan vazgeçemeyenler...

Çaydan vazgeçemeyenler...
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Bu zirve olmuş.

Bu zirve olmuş.
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Böyle hayal etmemiştik.

Böyle hayal etmemiştik.
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Bu fazla pratik olmuş.

Bu fazla pratik olmuş.
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Salmonella geliyor.

Salmonella geliyor.
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Zirvede bırakalım.

Zirvede bırakalım.
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Y

Biz askerde 1.5 lt'lik su şişesinin dibini keser, çayı kahveyi öyle içerdik.

Yusuf

Reis senin ki aşırı fakirlik olmuş.

Yon ca

Kanser is loading 😂