Yeme İçme Kabı Olarak Kullandıkları Nesnelerle Estetik Kaygıların İçinden Geçen Kişiler

Sosyal medya postlarında en çok özenilen şeylerden biri de yeme içme sunumları. En estetik tabaklar, mobilyaya en uygun kahve kupaları, yemek takımları... Bunlar estetik açıdan beğeni toplasa da işin bir de sosyal medyaya yansımayan pratik kısmı var. Bu da bir akıma dönüştü.