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Ruhi Çenet'in Kurtardığı Hesabının Yine Yeniden Çalınmasına Tepkisiz Kalamayan Kişiler

Ruhi Çenet'in Kurtardığı Hesabının Yine Yeniden Çalınmasına Tepkisiz Kalamayan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 13:06

Ruhi Çenet YouTube Türkiye'nin belgeselleri ve ilginç videolarıyla ününü dünyaya yaymış içerik üreticilerinden. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük YouTube kanallarından birinin sahibi (idi). Geçtiğimiz haftalarda hesabı çalınan Çenet hesabı kurtarmıştı. Ancak içinde milyarlarca görüntülenmeli videolar olan kanal yeniden ele geçirildi.

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Ünlü YouTuber'ın bu şansızlığı sosyal medyanın da gündemine girdi.

Ünlü YouTuber'ın bu şansızlığı sosyal medyanın da gündemine girdi.

Tepkiler oldukça ilginçti.

Tepkiler oldukça ilginçti.
twitter.com

Capsler yağdı.

Capsler yağdı.
twitter.com

Videosuz olmaz.

Şifre tahminleri başladı.

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Oldlar bilir.

Oldlar bilir.
twitter.com

Durduramıyoruz.

Durduramıyoruz.
twitter.com

Ruhiception

Ruhiception
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tüm kombinasyonlar denenmiş.

Tüm kombinasyonlar denenmiş.
twitter.com
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Yenisini kaldıramayız.

Yenisini kaldıramayız.
twitter.com
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