Ruhi Çenet'in Kurtardığı Hesabının Yine Yeniden Çalınmasına Tepkisiz Kalamayan Kişiler

Ruhi Çenet YouTube Türkiye'nin belgeselleri ve ilginç videolarıyla ününü dünyaya yaymış içerik üreticilerinden. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük YouTube kanallarından birinin sahibi (idi). Geçtiğimiz haftalarda hesabı çalınan Çenet hesabı kurtarmıştı. Ancak içinde milyarlarca görüntülenmeli videolar olan kanal yeniden ele geçirildi.