Tuzunu Yiyip Uykudan Önce Hıdırellez Dileklerini Tek Tek Yazarken Güldüren Kişiler

Hıdırellez kültürümüzün önemli bir dönemi. Çünkü bir nevi baharın başlangıcı. Tabii bu önemli günün önemli ritüelleri de var. Tabii Hıdırellez dileği de bunların en bilineni. Twitter timeline'ında da tuzunu yiyip dileğini yazanlar oldu. Hepsi de temsili görsellerle süslendi.