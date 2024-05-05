Tuzunu Yiyip Uykudan Önce Hıdırellez Dileklerini Tek Tek Yazarken Güldüren Kişiler
Tuzunu Yiyip Uykudan Önce Hıdırellez Dileklerini Tek Tek Yazarken Güldüren Kişiler
Hıdırellez kültürümüzün önemli bir dönemi. Çünkü bir nevi baharın başlangıcı. Tabii bu önemli günün önemli ritüelleri de var. Tabii Hıdırellez dileği de bunların en bilineni. Twitter timeline'ında da tuzunu yiyip dileğini yazanlar oldu. Hepsi de temsili görsellerle süslendi.
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Bir de dilek yazma kısmı var.
Tüm yıl bunu bekleyenler de...
Temsili görsellerle dilekte bulunanlar da...
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Dilekleri bitmeyenler...
İmkansızı dileyenler...
Umudunu kesenler...
Sizin dileğiniz ne?
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