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Tuzunu Yiyip Uykudan Önce Hıdırellez Dileklerini Tek Tek Yazarken Güldüren Kişiler

Tuzunu Yiyip Uykudan Önce Hıdırellez Dileklerini Tek Tek Yazarken Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.05.2024 - 00:37

Hıdırellez kültürümüzün önemli bir dönemi. Çünkü bir nevi baharın başlangıcı. Tabii bu önemli günün önemli ritüelleri de var. Tabii Hıdırellez dileği de bunların en bilineni. Twitter timeline'ında da tuzunu yiyip dileğini yazanlar oldu. Hepsi de temsili görsellerle süslendi.

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Tuz önemli.

Bir de dilek yazma kısmı var.

Bir de dilek yazma kısmı var.
twitter.com

Hiç işi olmayanlar da var.

Tüm yıl bunu bekleyenler de...

Tüm yıl bunu bekleyenler de...
twitter.com

Temsili görsellerle dilekte bulunanlar da...

Temsili görsellerle dilekte bulunanlar da...
twitter.com
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Dilekleri bitmeyenler...

Dilekleri bitmeyenler...
twitter.com

İmkansızı dileyenler...

İmkansızı dileyenler...
twitter.com

Umudunu kesenler...

Umudunu kesenler...
twitter.com

Sizin dileğiniz ne?

Sizin dileğiniz ne?
twitter.com
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