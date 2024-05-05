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Arkadaşlık Kavramı Hakkında Linç Edilebilecekleri Düşüncelerini Paylaşan Kişiler

Arkadaşlık Kavramı Hakkında Linç Edilebilecekleri Düşüncelerini Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.05.2024 - 21:01

Arkadaşlık ilginç bir kavram... Kimi zaman ailenizin önüne koyabiliyorsunuz, kimi zaman kazık da yiyebiliyorsunuz. Hal böyle olunca arkadaşlık kavramı da sıkça tartışılıyor. Kimileri için olmazsa olmaz olarak görülen arkadaşlık kavramı hakkında cesur yüreklilikleri tabuları yıkanlar da var.

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Soru şöyleydi 👇

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Yanıtlar ise şöyle 👇

Yanıtlar ise şöyle 👇
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Ciddiye almayanlar...

Ciddiye almayanlar...
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Tecrübelerini aktaranlar...

Tecrübelerini aktaranlar...
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İyi gün dostluğu da önemlidir diyenler de var.

İyi gün dostluğu da önemlidir diyenler de var.
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palpito...

İnsanlara ( arkadaşlarına ) aynı iyiliği düzenli olarak yapınca, onu artık senin görevin zannediyorlar.. Muazzam bir nankörlük çeşidi!

Emel

Arkadaşlık ve dostluk farklı kavramlar. Arkadaş çok yakın olmaz ama dost farklıdır. O da nadiren çıkar insanın karşısına ve tektir. Kankam gel artık özledin 😢

Hasan Tahsin

Dost farklı bir şeydir,sevindiğinde de yanındadır üzüldüğünde de ,genelde konuştuğu hoşuna gitmez ama senin iyiliğin için söylediğini bilirsin,paran olmadığı... Devamını Gör