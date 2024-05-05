Arkadaşlık Kavramı Hakkında Linç Edilebilecekleri Düşüncelerini Paylaşan Kişiler

Arkadaşlık ilginç bir kavram... Kimi zaman ailenizin önüne koyabiliyorsunuz, kimi zaman kazık da yiyebiliyorsunuz. Hal böyle olunca arkadaşlık kavramı da sıkça tartışılıyor. Kimileri için olmazsa olmaz olarak görülen arkadaşlık kavramı hakkında cesur yüreklilikleri tabuları yıkanlar da var.