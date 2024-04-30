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Gördükleri En Rezil Şakaları Paylaşarak Hazırlıksız Yakalayan Twitter Kullanıcıları

Gördükleri En Rezil Şakaları Paylaşarak Hazırlıksız Yakalayan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.04.2024 - 17:38

Gülmek için çok ince esprilere, müthiş göndermelere, harika akıl oyunlarına gerek yok. Bazen anlamsız şeyler de gayet iyi güldürebiliyor. Tabii ortamlarda saklasak da gizli gizli güldüğümüz bu şakaları bazıları hortlattı. Ortaya harika rezillikte bir akım çıktı.

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