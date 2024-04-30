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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
30.04.2024 - 14:32

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Red mi dior?

Red mi dior?
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Arda'yı yerdirmeyiz.

Arda'yı yerdirmeyiz.
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👇
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Koyulan belli.

Koyulan belli.
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2 mi 3 mü?

2 mi 3 mü?
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Anlamlı dizeler...

Anlamlı dizeler...
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Orta sınıf erimiş...

Orta sınıf erimiş...
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Şaka içinde şaka da vardı.

Şaka içinde şaka da vardı.
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Milletçe mizahşörüz.

Milletçe mizahşörüz.

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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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