Eve Sipariş Getiren Kuryenin Telefon Numarasını Almak İsteyen Kadın Tartışma Yarattı
Eve Sipariş Getiren Kuryenin Telefon Numarasını Almak İsteyen Kadın Tartışma Yarattı
Kişisel bilgilerimizin çerez parasına satıldığı günümüzde fiziki tacizin yanına bir de sanal taciz eklendi. Haliyle birisinin telefonuna ulaşmak, o kişiye mesaj atmak da rıza kavramı doğrultusunda tartışma yaratıyor. Bir Twitter kullanıcısının arkadaşı da eve sipariş getiren kuryeyi beğendi ve olanlar oldu.
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Paylaşım şöyle 👇
Konuşmalar da şu şekilde...
Mekan sahibi olayı anladı tabii...
Bir de uyarı geldi.
Paylaşımı yapan kişi bunun taciz olmadığını öne sürse de ahali aynı görüşte değildi.
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Farklı detayları yakalayanlar da oldu.
Mekan sahibini düşünenler...
Ve tekrar taciz tartışmaları...
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