Eve Sipariş Getiren Kuryenin Telefon Numarasını Almak İsteyen Kadın Tartışma Yarattı

Kişisel bilgilerimizin çerez parasına satıldığı günümüzde fiziki tacizin yanına bir de sanal taciz eklendi. Haliyle birisinin telefonuna ulaşmak, o kişiye mesaj atmak da rıza kavramı doğrultusunda tartışma yaratıyor. Bir Twitter kullanıcısının arkadaşı da eve sipariş getiren kuryeyi beğendi ve olanlar oldu.