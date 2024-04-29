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Eve Sipariş Getiren Kuryenin Telefon Numarasını Almak İsteyen Kadın Tartışma Yarattı

Eve Sipariş Getiren Kuryenin Telefon Numarasını Almak İsteyen Kadın Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.04.2024 - 22:41

Kişisel bilgilerimizin çerez parasına satıldığı günümüzde fiziki tacizin yanına bir de sanal taciz eklendi. Haliyle birisinin telefonuna ulaşmak, o kişiye mesaj atmak da rıza kavramı doğrultusunda tartışma yaratıyor. Bir Twitter kullanıcısının arkadaşı da eve sipariş getiren kuryeyi beğendi ve olanlar oldu.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

Konuşmalar da şu şekilde...

Konuşmalar da şu şekilde...

Mekan sahibi olayı anladı tabii...

Mekan sahibi olayı anladı tabii...

Bir de uyarı geldi.

Bir de uyarı geldi.

Paylaşımı yapan kişi bunun taciz olmadığını öne sürse de ahali aynı görüşte değildi.

Paylaşımı yapan kişi bunun taciz olmadığını öne sürse de ahali aynı görüşte değildi.
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👇

👇
twitter.com

Farklı detayları yakalayanlar da oldu.

Farklı detayları yakalayanlar da oldu.
twitter.com

Mekan sahibini düşünenler...

Mekan sahibini düşünenler...
twitter.com

Ve tekrar taciz tartışmaları...

Ve tekrar taciz tartışmaları...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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