Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Başlayalım!
A0 bu ama...
Ohom ohom miraba mı?
Gönderim ücreti yüksek çıkar.
Hayırlısı olsun.
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Kabuklu yemiş atmayalım.
👇
Üstün flört yetenekleri...
İmaro'nun kuzeni.
Mis gibi olur.
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AAAAAAA
Olur öyle.
Derde bak.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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