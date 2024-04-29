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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.04.2024 - 17:06

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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A0 bu ama...

A0 bu ama...
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Ohom ohom miraba mı?

Ohom ohom miraba mı?
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Gönderim ücreti yüksek çıkar.

Gönderim ücreti yüksek çıkar.
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Hayırlısı olsun.

Hayırlısı olsun.
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Kabuklu yemiş atmayalım.

Kabuklu yemiş atmayalım.
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👇

👇
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Üstün flört yetenekleri...

Üstün flört yetenekleri...
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İmaro'nun kuzeni.

İmaro'nun kuzeni.
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Mis gibi olur.

Mis gibi olur.
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AAAAAAA

AAAAAAA
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Olur öyle.

Olur öyle.
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Derde bak.

Derde bak.

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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