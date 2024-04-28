Önümüzdeki Hafta Türkiye'nin 81 İlinde Sürecek Kasvetli ve Hüzünlü Hava Dalgasına Gelen Yorumlar

Hastalık havası, mevsim geçişi, üşütme zamanları gibi pek çok tabir kullanılır yaşadığımız nisan mayıs dönemleri için. Hava bazen yazdan fragman sunsa da bazen öyle bozulur ki kış mevsiminden flashback izlemiş gibi oluruz. Sokaklarda kimi tişörtle gezerken kimi montla yakalanır. Bu mevsimin havalarının değişken olmasına alışığız ama kasvet ve hüzün dolu olmasını ilk kez duyuyoruz. Haliyle tepkiler de ilginç oluyor.