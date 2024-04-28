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Önümüzdeki Hafta Türkiye'nin 81 İlinde Sürecek Kasvetli ve Hüzünlü Hava Dalgasına Gelen Yorumlar

Önümüzdeki Hafta Türkiye'nin 81 İlinde Sürecek Kasvetli ve Hüzünlü Hava Dalgasına Gelen Yorumlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.04.2024 - 22:50

Hastalık havası, mevsim geçişi, üşütme zamanları gibi pek çok tabir kullanılır yaşadığımız nisan mayıs dönemleri için. Hava bazen yazdan fragman sunsa da bazen öyle bozulur ki kış mevsiminden flashback izlemiş gibi oluruz. Sokaklarda kimi tişörtle gezerken kimi montla yakalanır. Bu mevsimin havalarının değişken olmasına alışığız ama kasvet ve hüzün dolu olmasını ilk kez duyuyoruz. Haliyle tepkiler de ilginç oluyor.

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Paylaşım şu şekildeydi 👇

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Şimdiden fon müzikleri kafada kuruldu.

Akla ilk gelen Sagopa Kajmer oldu.

Akla ilk gelen Sagopa Kajmer oldu.
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Alternatif grupları keşfetmek için iyi havalar.

Alternatif grupları keşfetmek için iyi havalar.
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👇

👇
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Plan yapanlar da var.

Plan yapanlar da var.
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İstekte bulunan da.

İstekte bulunan da.
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Belki de...

Belki de...
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Balık etli okudum.

Balık etli okudum.
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Farklı durumlara yoranlar da var.

Farklı durumlara yoranlar da var.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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