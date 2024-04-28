Önümüzdeki Hafta Türkiye'nin 81 İlinde Sürecek Kasvetli ve Hüzünlü Hava Dalgasına Gelen Yorumlar
Önümüzdeki Hafta Türkiye'nin 81 İlinde Sürecek Kasvetli ve Hüzünlü Hava Dalgasına Gelen Yorumlar
Hastalık havası, mevsim geçişi, üşütme zamanları gibi pek çok tabir kullanılır yaşadığımız nisan mayıs dönemleri için. Hava bazen yazdan fragman sunsa da bazen öyle bozulur ki kış mevsiminden flashback izlemiş gibi oluruz. Sokaklarda kimi tişörtle gezerken kimi montla yakalanır. Bu mevsimin havalarının değişken olmasına alışığız ama kasvet ve hüzün dolu olmasını ilk kez duyuyoruz. Haliyle tepkiler de ilginç oluyor.
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Paylaşım şu şekildeydi 👇
Akla ilk gelen Sagopa Kajmer oldu.
Alternatif grupları keşfetmek için iyi havalar.
👇
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Plan yapanlar da var.
İstekte bulunan da.
Belki de...
Balık etli okudum.
Farklı durumlara yoranlar da var.
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