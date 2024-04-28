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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.04.2024 - 17:36

Haftanın mizahi panaromasına bakalım dedik.

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Gerçek motivasyon!

Gerçek motivasyon!
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Çok iyi 💕

Çok iyi 💕
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Ayrıcalıklı hissediyor.

Ayrıcalıklı hissediyor.
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Yerli mi yabancı mı?

Yerli mi yabancı mı?
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İyi yapmışsın.

İyi yapmışsın.
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Teyit önemli.

Teyit önemli.
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Patiswiss meselesine girmesek olmaz.

Belediye bile sinirlenmiş.

Belediye bile sinirlenmiş.
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Haklı.

Haklı.
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Noktalama işaretleri neden önemli...

Noktalama işaretleri neden önemli...
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İzmir söyleseydin.

İzmir söyleseydin.
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👇

👇
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Onu nasıl yazdın?

Onu nasıl yazdın?
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Tövbe tövbe...

Tövbe tövbe...
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Ne yapsak olmuyor.

Ne yapsak olmuyor.
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Biraz da kendine bak.

Biraz da kendine bak.
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Hür ve müstakil arı.

Hür ve müstakil arı.
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50 liralık zeytin var.

50 liralık zeytin var.
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Bu renk tonu travma oldu.

Bu renk tonu travma oldu.
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Siz hayırdır?

Siz hayırdır?
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Hiç dalan da mı yok?

Hiç dalan da mı yok?
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Çok ilginç.

Çok ilginç.
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👇

👇
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Sonra neden yalnızız.

Sonra neden yalnızız.
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Küçük devrimci

Küçük devrimci
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Budur!

Budur!
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Sıradaki 👇

Sıradaki 👇
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Bu içerikler de tam senlik 👇

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