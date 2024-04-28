Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Haftanın mizahi panaromasına bakalım dedik.
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlayalım!
Gerçek motivasyon!
Çok iyi 💕
Ayrıcalıklı hissediyor.
Yerli mi yabancı mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İyi yapmışsın.
Teyit önemli.
Belediye bile sinirlenmiş.
Haklı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Noktalama işaretleri neden önemli...
İzmir söyleseydin.
👇
Onu nasıl yazdın?
Tövbe tövbe...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne yapsak olmuyor.
Biraz da kendine bak.
Hür ve müstakil arı.
50 liralık zeytin var.
Bu renk tonu travma oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz hayırdır?
Hiç dalan da mı yok?
Çok ilginç.
👇
Sonra neden yalnızız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Küçük devrimci
Budur!
Sıradaki 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın