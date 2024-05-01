Kıvanç Tatlıtuğ ile Selfie Çeken Kadına Gelen Tepkiler Viral Oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ile Selfie Çeken Kadına Gelen Tepkiler Viral Oldu
Çoğumuzun hayali hayran olduğumuz bir sanatçıyla, sporcuyla veya tanınan bir kişiyle hatıra olarak bir fotoğraf çektirmek. Bir Twitter kullanıcısı da bu hayalini gerçekleştirip paylaşmış.
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Ancak abi ünlü aktörü çıkaramadı.
Tabii kamerayı pek başarılı bulmayanlar da oldu.
Bi değişik bulanlar oldu.
Gelen soruları yanıtladı.
Gerçek olmadığını düşünenler oldu.
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Bu filtre işi sıkıntı.
Başarılı bulanlar da var.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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