Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kıvanç Tatlıtuğ ile Selfie Çeken Kadına Gelen Tepkiler Viral Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selfie Çeken Kadına Gelen Tepkiler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.05.2024 - 16:41

Çoğumuzun hayali hayran olduğumuz bir sanatçıyla, sporcuyla veya tanınan bir kişiyle hatıra olarak bir fotoğraf çektirmek. Bir Twitter kullanıcısı da bu hayalini gerçekleştirip paylaşmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ancak abi ünlü aktörü çıkaramadı.

Ancak abi ünlü aktörü çıkaramadı.
twitter.com

Tabii kamerayı pek başarılı bulmayanlar da oldu.

Tabii kamerayı pek başarılı bulmayanlar da oldu.
twitter.com

Bi değişik bulanlar oldu.

Bi değişik bulanlar oldu.
twitter.com

Gelen soruları yanıtladı.

Gelen soruları yanıtladı.

Gerçek olmadığını düşünenler oldu.

Gerçek olmadığını düşünenler oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu filtre işi sıkıntı.

Bu filtre işi sıkıntı.
twitter.com

Başarılı bulanlar da var.

Başarılı bulanlar da var.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın