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Nöbetçi Öğrenci Uygulamasının Kalkacağı Haberi Akıllara Flört Sektörünü Getirince Gözyaşları Sel Oldu

Nöbetçi Öğrenci Uygulamasının Kalkacağı Haberi Akıllara Flört Sektörünü Getirince Gözyaşları Sel Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 14:36

Nöbetçi öğrencilik yapmayan var mı aramızda? Özellikle hoşlandığınız kişinin sınıfına girdiğiniz an ile hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle bu anıları. Şimdi nöbetçi öğrenci uygulamasının kalkacağı haberi ise herkesi derin bir hüzne boğdu.

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"Nöbetçi öğrenci uygulaması kalkıyor" haberlerine sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

"Nöbetçi öğrenci uygulaması kalkıyor" haberlerine sosyal medyada denk gelmişsinizdir.

Bu haberi gören milyonlarca eski nöbetçi öğrencinin gözünde koskoca bir mazi canlandı haliyle. Özellikle de flört sektörüne büyük bir operasyon çekildiği düşünülünce, ortaya birbirinden hüzünlü paylaşımlar çıktı.

Ne istediniz flört sektöründen?

Ne istediniz flört sektöründen?
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O halde efsaneyi de hatırlayalım;

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