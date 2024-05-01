Nöbetçi Öğrenci Uygulamasının Kalkacağı Haberi Akıllara Flört Sektörünü Getirince Gözyaşları Sel Oldu

Nöbetçi öğrencilik yapmayan var mı aramızda? Özellikle hoşlandığınız kişinin sınıfına girdiğiniz an ile hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle bu anıları. Şimdi nöbetçi öğrenci uygulamasının kalkacağı haberi ise herkesi derin bir hüzne boğdu.