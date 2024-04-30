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"Bizi İnsan Yapan Nedir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Cevaplar Gününüzü Renklendirecek

"Bizi İnsan Yapan Nedir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Cevaplar Gününüzü Renklendirecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 23:32

Sosyal medyada gün geçmiyor ki beyinlerimizi yakan bir soruyla karşılaşmayalım. Bu kez 'bizi insan yapan nedir?' paylaşımı yapan bir kullanıcı birbirinden renkli cevaplar aldı. 

Gelin bir bakalım, neymiş bizleri insan yapan.

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Her gün, her saat akıllarımızı mıncıklayan paylaşımlar görüyoruz sosyal medyada.

Her gün, her saat akıllarımızı mıncıklayan paylaşımlar görüyoruz sosyal medyada.

Bir kullanıcı çıkıyor, yaptığı paylaşımla herkesin birbirinden farklı yorumlarını alıyor. Ortaya da oldukça komik cevaplar çıkıyor haliyle.

Bu kez herkesin birbirinden komik yorumlar yaptığı paylaşım "Bizi insan yapan nedir?" sorusu oldu.

Bu kez herkesin birbirinden komik yorumlar yaptığı paylaşım "Bizi insan yapan nedir?" sorusu oldu.
twitter.com

Tabii ki "Trafik ışıklı görselleri seçmek"

Tabii ki "Trafik ışıklı görselleri seçmek"
twitter.com

Bazen de yaya geçitlerini;

Bazen de yaya geçitlerini;
twitter.com

Bir bilgisayara robot olmadığımızı kanıtlamak da olur pek tabii.

Bir bilgisayara robot olmadığımızı kanıtlamak da olur pek tabii.
twitter.com
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"Kusurlarımız"https://twitter.com/manisra47/status/1785289697968988597

"Kusurlarımız"https://twitter.com/manisra47/status/1785289697968988597
twitter.com

"Olmak"

"Olmak"
twitter.com

Ya da olmamak?

"Başka bir şey değil, insan olarak doğmak."

"Başka bir şey değil, insan olarak doğmak."
twitter.com

Mantıklı sanki?

"Şempanzelerden daha az kıllı olmamız ve emeklilik hesaplarımız"

"Şempanzelerden daha az kıllı olmamız ve emeklilik hesaplarımız"
twitter.com

"Aksesuar kullanma yeteneğimiz"

"Aksesuar kullanma yeteneğimiz"
twitter.com
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"Hatalar yapmak"

"Hatalar yapmak"
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"Vergi ödüyoruz."

"Vergi ödüyoruz."
twitter.com

"Yas"

"Yas"
twitter.com

"Diğer parmakların karşısına gelecek biçimde bükülebilen baş parmak." Ne demek bu?

"Diğer parmakların karşısına gelecek biçimde bükülebilen baş parmak." Ne demek bu?
twitter.com

İnsan türünü, diğer türlerden ayıran en önemli özelliklerimizden biri! Öyle ki baş parmaklarımızın diğer tüm parmaklarımızı kapsayacak şekilde olması, kabiliyetimizi son derece artmıştır.

Biraz da bilimsel gerçekler.

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