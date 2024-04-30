"Bizi İnsan Yapan Nedir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Cevaplar Gününüzü Renklendirecek
"Bizi İnsan Yapan Nedir?" Sorusuna Gelen Birbirinden Komik Cevaplar Gününüzü Renklendirecek
Sosyal medyada gün geçmiyor ki beyinlerimizi yakan bir soruyla karşılaşmayalım. Bu kez 'bizi insan yapan nedir?' paylaşımı yapan bir kullanıcı birbirinden renkli cevaplar aldı.
Gelin bir bakalım, neymiş bizleri insan yapan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her gün, her saat akıllarımızı mıncıklayan paylaşımlar görüyoruz sosyal medyada.
Bu kez herkesin birbirinden komik yorumlar yaptığı paylaşım "Bizi insan yapan nedir?" sorusu oldu.
Tabii ki "Trafik ışıklı görselleri seçmek"
Bazen de yaya geçitlerini;
Bir bilgisayara robot olmadığımızı kanıtlamak da olur pek tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kusurlarımız"https://twitter.com/manisra47/status/1785289697968988597
"Olmak"
"Başka bir şey değil, insan olarak doğmak."
"Şempanzelerden daha az kıllı olmamız ve emeklilik hesaplarımız"
"Aksesuar kullanma yeteneğimiz"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hatalar yapmak"
"Vergi ödüyoruz."
"Yas"
"Diğer parmakların karşısına gelecek biçimde bükülebilen baş parmak." Ne demek bu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın