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Bir Tatlı Ustasının Tatlı Yapım Aşaması Hindistan Sokak Lezzetlerine Benzetildi

Bir Tatlı Ustasının Tatlı Yapım Aşaması Hindistan Sokak Lezzetlerine Benzetildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 16:58

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Geçtiğimiz günlerde bir tatlı ustasının tatlı yapma şekli tepki çekti. Gözünü kırpmadan elini şerbete batırıp tatlıyı servise hazırlayan usta, o anları da kayıt altına aldı. Ustanın tatlısının yapım aşaması Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi.

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Geçtiğimiz günlerde bir tatlı ustasının tatlı yapma şekli tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir tatlı ustasının tatlı yapma şekli tepki çekti.

Gözünü kırpmadan elini şerbete batırıp tatlıyı servise hazırlayan usta, o anları da kayıt altına aldı. Ustanın tatlısının yapım aşaması Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi.

Gözünü kırpmadan elini şerbete batırıp tatlıyı servise hazırlayan usta, o anları da kayıt altına aldı. Ustanın tatlısının yapım aşaması Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi.

İsterseniz önce o videoyu izleyelim👇

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Kullanıcılar da tatlı ustasına şu şekilde yorum yaptılar👇
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