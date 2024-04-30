Bir Tatlı Ustasının Tatlı Yapım Aşaması Hindistan Sokak Lezzetlerine Benzetildi

Geçtiğimiz günlerde bir tatlı ustasının tatlı yapma şekli tepki çekti. Gözünü kırpmadan elini şerbete batırıp tatlıyı servise hazırlayan usta, o anları da kayıt altına aldı. Ustanın tatlısının yapım aşaması Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi.
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Geçtiğimiz günlerde bir tatlı ustasının tatlı yapma şekli tepki çekti.
Gözünü kırpmadan elini şerbete batırıp tatlıyı servise hazırlayan usta, o anları da kayıt altına aldı. Ustanın tatlısının yapım aşaması Hindistan sokak lezzetlerine benzetildi.
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