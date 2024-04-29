İlk Buluşmada Alman Usulü Hesap Ödediği İçin Buluştuğu Kişinin Cimriliğinden Dem Vuran Kadın Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doktor bir adamla olan buluşmasını anlattı. Buluşmada kendisi sadece bir içecek içmesine rağmen tüm hesabın yarısını ödemesinden dem vurdu.
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'İlk buluşma nasıl olmalı?' ya da 'İlk buluşma nasıl geçmeli?' minvalinde birçok soruyla karşılaşıyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman ilk buluşma beklendiği gibi geçmeyebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doktor bir adamla olan buluşmasını anlattı.
Buluşmada kendisi sadece bir içecek içmesine rağmen tüm hesabın yarısını ödemesinden dem vurdu.
Tekrardan adamla ikinci buluşmaya giden kadın, 'Keşke ikinci bir şans vermeseydim' diyor.
Tepkilere geçmeden önce isterseniz önce videoyu bi' izleyelim👇
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Şimdi de kim ne demiş gelin beraber bakalım👇
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