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İlk Buluşmada Alman Usulü Hesap Ödediği İçin Buluştuğu Kişinin Cimriliğinden Dem Vuran Kadın Tartışma Yarattı

İlk Buluşmada Alman Usulü Hesap Ödediği İçin Buluştuğu Kişinin Cimriliğinden Dem Vuran Kadın Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 16:43

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doktor bir adamla olan buluşmasını anlattı. Buluşmada kendisi sadece bir içecek içmesine rağmen tüm hesabın yarısını ödemesinden dem vurdu. 

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'İlk buluşma nasıl olmalı?' ya da 'İlk buluşma nasıl geçmeli?' minvalinde birçok soruyla karşılaşıyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman ilk buluşma beklendiği gibi geçmeyebiliyor.

'İlk buluşma nasıl olmalı?' ya da 'İlk buluşma nasıl geçmeli?' minvalinde birçok soruyla karşılaşıyoruz sizler de takdir edersiniz ki. Zaman zaman ilk buluşma beklendiği gibi geçmeyebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doktor bir adamla olan buluşmasını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doktor bir adamla olan buluşmasını anlattı.

Buluşmada kendisi sadece bir içecek içmesine rağmen tüm hesabın yarısını ödemesinden dem vurdu.

Buluşmada kendisi sadece bir içecek içmesine rağmen tüm hesabın yarısını ödemesinden dem vurdu.

Tekrardan adamla ikinci buluşmaya giden kadın, 'Keşke ikinci bir şans vermeseydim' diyor.

Tekrardan adamla ikinci buluşmaya giden kadın, 'Keşke ikinci bir şans vermeseydim' diyor.

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Şimdi de kim ne demiş gelin beraber bakalım👇

Şimdi de kim ne demiş gelin beraber bakalım👇
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