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Auranın Sadece Zengin Kadınlarda Söyleyen Kullanıcı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Auranın Sadece Zengin Kadınlarda Söyleyen Kullanıcı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 15:21

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'erkeklerin kadınların aura'sından etkilendiğini' öne sürdüğü bir tweet paylaştı. Bu durumda göreceli olan güzellik kavramının da geri planda kaldığını söyledi. Ayrıca aura'nın da sadece 'zengin' kadınlarda olduğunun altını çizdi. Detaylar👇

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'Aura' kavramı son zamanlarda sıkça konuşulan konulardan bir tanesi. Bir kısım 'aura'nın kişilerde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.

'Aura' kavramı son zamanlarda sıkça konuşulan konulardan bir tanesi. Bir kısım 'aura'nın kişilerde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu savunuyor.

Bu kavram genellikle 'güzellik' ya da 'yakışıklılık' kavramlarıyla karıştırılabiliyor ya da aynı potada eritilebiliyor. Peki gerçekten öyle mi?

Bu kavram genellikle 'güzellik' ya da 'yakışıklılık' kavramlarıyla karıştırılabiliyor ya da aynı potada eritilebiliyor. Peki gerçekten öyle mi?

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'erkeklerin kadınların aura'sından etkilendiğini' öne sürdüğü bir tweet paylaştı. Bu durumda göreceli olan güzellik kavramının da geri planda kaldığını söyledi. Ayrıca aura'nın da sadece 'zengin' kadınlarda olduğunun altını çizdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'erkeklerin kadınların aura'sından etkilendiğini' öne sürdüğü bir tweet paylaştı. Bu durumda göreceli olan güzellik kavramının da geri planda kaldığını söyledi. Ayrıca aura'nın da sadece 'zengin' kadınlarda olduğunun altını çizdi.
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Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi👇
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