Auranın Sadece Zengin Kadınlarda Söyleyen Kullanıcı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'erkeklerin kadınların aura'sından etkilendiğini' öne sürdüğü bir tweet paylaştı. Bu durumda göreceli olan güzellik kavramının da geri planda kaldığını söyledi. Ayrıca aura'nın da sadece 'zengin' kadınlarda olduğunun altını çizdi. Detaylar👇