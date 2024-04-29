The Economist Dergisi'ne Göre Z Kuşağı, Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Olarak Daha İyi Durumda!
The Economist Dergisi'ne Göre Z Kuşağı, Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Olarak Daha İyi Durumda!
Kaynak: https://www.warpnews.org/human-progre...
The Economist'e göre, aynı yaştaki Y kuşağı ve 'baby boomers' kuşağına göre daha yüksek gelire ve daha fazla finansal istikrara sahipler. Buyurun detaylara👇
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1997 ve 2012 yılları arasında doğan kişiler Z kuşağına mensup oluyor. Bu kuşak için de son zamanlarda sık sık araştırma yapılıyor.
The Economist'in yayınladığı bir yazıda ise Z kuşağının genel olarak 'refahı' ele alındı. Bu kişilerin, diğer kuşaklara nazaran daha fazla 'ekonomik' refaha sahip olduğu görülüyor.
The Economist'e göre, aynı yaştaki Y kuşağı ve 'baby boomers' kuşağına göre daha yüksek gelire ve daha fazla finansal istikrara sahipler. İş piyasasına da gerçekten damgalarını vuruyorlar.
Z kuşağı iş piyasasına önceki kuşaklara kıyasla çok daha elverişli ekonomik koşullar altında girdi.
İngiltere ve ABD gibi ülkelerde Z kuşağı, beşeri bilimler yerine ekonomi ve teknoloji gibi daha doğrudan kariyer odaklı konularda eğitim almayı tercih ediyor.
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Ortalama bir ABD iş yerinde, tam zamanlı çalışan Z kuşağının sayısı, tam zamanlı çalışan baby boomers kuşağının sayısını geçme yolunda ilerliyor.
Yenal Bilgici isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu sayıyı şu şekilde özetlemiş.
Ayrıca derginin kapağı da tam anlamıyla bu statükoyu anlatacak şekilde tasarlanmış.
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