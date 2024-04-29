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The Economist Dergisi'ne Göre Z Kuşağı, Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Olarak Daha İyi Durumda!

The Economist Dergisi'ne Göre Z Kuşağı, Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Olarak Daha İyi Durumda!

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 14:42

The Economist'e göre, aynı yaştaki Y kuşağı ve 'baby boomers' kuşağına göre daha yüksek gelire ve daha fazla finansal istikrara sahipler. Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://www.warpnews.org/human-progre...
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1997 ve 2012 yılları arasında doğan kişiler Z kuşağına mensup oluyor. Bu kuşak için de son zamanlarda sık sık araştırma yapılıyor.

1997 ve 2012 yılları arasında doğan kişiler Z kuşağına mensup oluyor. Bu kuşak için de son zamanlarda sık sık araştırma yapılıyor.

The Economist'in yayınladığı bir yazıda ise Z kuşağının genel olarak 'refahı' ele alındı. Bu kişilerin, diğer kuşaklara nazaran daha fazla 'ekonomik' refaha sahip olduğu görülüyor.

The Economist'in yayınladığı bir yazıda ise Z kuşağının genel olarak 'refahı' ele alındı. Bu kişilerin, diğer kuşaklara nazaran daha fazla 'ekonomik' refaha sahip olduğu görülüyor.

Z Kuşağı için sık sık “Ebeveynlerinden daha yoksul olacak ilk kuşak” dense de durum öyle değil.

The Economist'e göre, aynı yaştaki Y kuşağı ve 'baby boomers' kuşağına göre daha yüksek gelire ve daha fazla finansal istikrara sahipler. İş piyasasına da gerçekten damgalarını vuruyorlar.

The Economist'e göre, aynı yaştaki Y kuşağı ve 'baby boomers' kuşağına göre daha yüksek gelire ve daha fazla finansal istikrara sahipler. İş piyasasına da gerçekten damgalarını vuruyorlar.

Z kuşağı iş piyasasına önceki kuşaklara kıyasla çok daha elverişli ekonomik koşullar altında girdi.

Z kuşağı iş piyasasına önceki kuşaklara kıyasla çok daha elverişli ekonomik koşullar altında girdi.

Zengin ülkelerdeki genç işsizlik oranı yüzde 13 civarında olup 1991'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

İngiltere ve ABD gibi ülkelerde Z kuşağı, beşeri bilimler yerine ekonomi ve teknoloji gibi daha doğrudan kariyer odaklı konularda eğitim almayı tercih ediyor.

İngiltere ve ABD gibi ülkelerde Z kuşağı, beşeri bilimler yerine ekonomi ve teknoloji gibi daha doğrudan kariyer odaklı konularda eğitim almayı tercih ediyor.

Bu da daha iyi iş fırsatlarına yol açıyor.

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Ortalama bir ABD iş yerinde, tam zamanlı çalışan Z kuşağının sayısı, tam zamanlı çalışan baby boomers kuşağının sayısını geçme yolunda ilerliyor.

Ortalama bir ABD iş yerinde, tam zamanlı çalışan Z kuşağının sayısı, tam zamanlı çalışan baby boomers kuşağının sayısını geçme yolunda ilerliyor.

Bu kuşak aynı zamanda liderlik pozisyonlarını da devralıyor. ABD'de şu anda Z kuşağından 6.000'den fazla şirket lideri ve 1.000 politikacı var.

Yenal Bilgici isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu sayıyı şu şekilde özetlemiş.

Yenal Bilgici isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu sayıyı şu şekilde özetlemiş.

Ayrıca derginin kapağı da tam anlamıyla bu statükoyu anlatacak şekilde tasarlanmış.

Ayrıca derginin kapağı da tam anlamıyla bu statükoyu anlatacak şekilde tasarlanmış.

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