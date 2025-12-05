onedio
Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konulan Birce Akalay'dan İlk Açıklama

05.12.2025 - 22:51

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken polise yakalanmış ve ehliyeti el konulmuştu. Söz konusu olayın ardından Akalay ilk kez konuştu ve bu olay için 'Bana ders oldu' dedi.

KAYNAK: 2. Sayfa

Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanırken polislere yakalanmıştı.

TV100’den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; 1.12 promil alkollü çıkan Birce Akalay'ın ehliyetine el konulmuştu. Birce Akalay, ehliyetine el konulmasının ardından ilk kez açıklamada bulundu. Akalay, muhabirlere 'Akıl tutulması... Bana güzel bir ders oldu.' dedi.

