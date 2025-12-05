Hindistan’da “Jugaad” Ekonomisi: Yaratıcılıkla Hayatta Kalmanın Sanatı

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da hayat, çoğu insan için bir sınav gibi. Trafikte ilerlemek ayrı dert, iş kurmak ayrı mücadele, günlük problemleri çözmekse bambaşka bir beceri istiyor. Tam da bu noktada devreye giren bir kelime var: Jugaad.

Jugaad'ın kelime anlamı; pratik çözüm. Yokluk içinde var etmenin, sınırlı kaynaklarla yeni yollar bulmanın, kısıtlamalara rağmen ileri gitmenin adeta kültürel bir felsefesi. Kimileri buna “yaratıcı zekâ”, kimileri “imkânsızlık içinde mühendislik” diyor.

Ama bir de işin ekonomik kısmı var: Jugaad, Hindistan’ın iş yapma biçimini, start-up ekosistemini, tüketici algısını ve hatta küresel inovasyon anlayışını etkileyen dev bir kavram haline geldi.

Gelin, Jugaad ekonomisini tüm yönleriyle inceleyelim. 👇