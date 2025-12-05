onedio
Hindistan’da “Jugaad” Ekonomisi: Yaratıcılıkla Hayatta Kalmanın Sanatı

Ceren Özer
05.12.2025 - 14:01

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da hayat, çoğu insan için bir sınav gibi. Trafikte ilerlemek ayrı dert, iş kurmak ayrı mücadele, günlük problemleri çözmekse bambaşka bir beceri istiyor. Tam da bu noktada devreye giren bir kelime var: Jugaad.

Jugaad'ın kelime anlamı; pratik çözüm. Yokluk içinde var etmenin, sınırlı kaynaklarla yeni yollar bulmanın, kısıtlamalara rağmen ileri gitmenin adeta kültürel bir felsefesi. Kimileri buna “yaratıcı zekâ”, kimileri “imkânsızlık içinde mühendislik” diyor.

Ama bir de işin ekonomik kısmı var: Jugaad, Hindistan’ın iş yapma biçimini, start-up ekosistemini, tüketici algısını ve hatta küresel inovasyon anlayışını etkileyen dev bir kavram haline geldi.

Gelin, Jugaad ekonomisini tüm yönleriyle inceleyelim. 👇

Jugaad nedir?

Hindistan’da Jugaad kelimesi idare etmek, pratik çözüm üretmek, yaratıcılıkla engeli aşmak anlamına geliyor. Ancak bu tanım yeterli değil; Jugaad aynı zamanda kültürel bir refleks.

Bir sorun çıktığında “bu böyle olmaz” demek yerine “bunu başka nasıl yapabiliriz?” diye düşünen insanların ruh hali…

Elektrik kesildiğinde telefonu şarj etmek için bisiklet pedalından güç üreten gençler, bozuk bir motoru bambu parçalarıyla tamir eden ustalar ya da fiyatları çok yüksek traktörlere erişemeyen çiftçilerin kendi tasarladığı ilkel ama işe yarayan tarım araçları…

İşte tüm bunlar Jugaad’ın gerçek hayattaki karşılıkları.

Yoksunluktan doğan inovasyon: Az kaynakla çok iş yapmak.

Hindistan’da kaynaklar sınırlı, altyapı zayıf, gelir dağılımı adaletsiz. Bu durum insanları sürekli kreatif çözümler üretmeye itiyor.

Jugaad ekonomisinin temelinde şu yatıyor:

“Çok paran yoksa, aklınla çözeceksin.”

Bu mantık, Hindistan’da dünyanın en yaratıcı düşük maliyetli inovasyon örneklerini doğurdu. Örneğin yalnızca birkaç yüz dolara üretilen halk traktörü ya da limon kasasından yapılmış klimalar, bu kültürün simgesi haline geldi.

Bu yüzden uzmanlar, Jugaad’a “low-cost innovation” yani düşük maliyetli inovasyon demeyi tercih ediyor.

Startup dünyasında Jugaad: Silikon Vadisi’ne ilham veren yaklaşım.

Jugaad sadece bireysel çözümler üretmekle sınırlı değil; Hindistan’ın start-up ekosisteminin DNA’sına işlemiş durumda.

Bugün Hindistan, dünyanın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri. Bunun nedeni büyük sermaye değil, pratik zekâ ve adapte olabilme yeteneği.

Birçok Hintli girişimci, “önce küçük bir prototip yap, sonra büyüt” mantığıyla hareket ediyor. Yani pahalı ürün geliştirme süreçleri yerine hızlı test, hızlı tanıtım ve hızlı adaptasyon.

Bu yaklaşım o kadar ses getirdi ki, bugün Jugaad mantığı Harvard Business Review’da, küresel inovasyon konferanslarında bile örnek olarak gösteriliyor.

Günlük hayattan örnekler: Jugaad’ın sokağa yansıması.

Jugaad sadece girişimcilikte değil, Hindistan’ın her alanında karşımıza çıkar:

  • Otobüsün bozuk kapısını halatla bağlayıp çalıştırmak,

  • Eski bir araba motorundan su pompası yaratmak,

  • Kızgın güneşte eriyen asfaltı, ev yapımı karışımlarla geçici olarak onararak trafikten kurtulmak…

Bu örnekler kulağa komik gelebilir ama insanların hayatını kolaylaştırdığı için toplumda oldukça kabul görür. Jugaad’ın özü, mükemmeli aramak değil “şu anda işe yarayan” çözümü bulmaktır.

Jugaad ekonomisi eleştiriliyor mu? Evet: ‘Geçici çözümler kalıcı sorunları saklayabilir.’

Her ne kadar yaratıcı olsa da, Jugaad’ın eleştirilen bir yönü var:

Hindistan’ın bazı yapısal problemleri, insanlar bu pratik çözümlerle günü kurtardığı için kalıcı bir şekilde çözülemiyor.

Örneğin altyapı sorunları, eksik kamu hizmetleri ya da teknolojik geri kalmışlık, Jugaad sayesinde “idare edilebilir” hale geliyor. Bu da uzun vadeli gelişimin önüne geçebiliyor.

Eleştirmenler, “Jugaad inovasyon değil, çözümü geciktiren bir pansuman” diyor. Bu yönüyle tartışmalar hâlâ sürüyor.

Dünya ülkeleri için ilham: Kriz dönemlerinin en güçlü silahı olabilir.

COVID-19 döneminde maske eksikliğinin yaşandığı günleri hatırlayın…

Bazı ülkeler kendi maskelerini dikti, 3D yazıcılarla solunum cihazı parçaları üretti, restoranlar kendi hava temizleme sistemlerini kurdu.

Yani Jugaad aslında sadece Hindistan’a özel değil; kriz anlarında dünyanın her yerinde ortaya çıkabilecek bir refleks.

Günümüz ekonomisinde “yaratıcı adaptasyon” artık bir zorunluluk. Bu yüzden birçok uzman, Jugaad’ı 21. yüzyılın kriz yönetimi felsefesi olarak görüyor.

Jugaad bize ne öğretiyor? ‘İmkânsız, yalnızca çözülmemiş bir problemdir.’

Jugaad ekonomisi, sınırlı kaynakların yaratıcılığa nasıl dönüştüğünü gösteren eşsiz bir örnek. Paranın olmadığı yerlerde hayal gücü devreye giriyor; geleneksel yollar kapanınca insanlar kendi yollarını açıyor.

Bugün Hindistan’ın teknoloji devleri yetiştirmesinin, milyarlarca dolarlık start-up’lar çıkarmasının ve hızlı inovasyon kültürünün en büyük nedenlerinden biri de bu pratik zekâ kültürü.

Kısacası Jugaad bize şunu öğretiyor:

Bazen en iyi çözüm, en mükemmel olan değil; o anda işe yarayan olandır.

Ceren Özer
