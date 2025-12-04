onedio
Hangi Ülkelerin Altın Rezervlerinin Daha Çok Olduğunu Bulabilecek misin?

Meryem Hazal Çamurcu
04.12.2025 - 17:01

Her ülkenin altın rezervi bulunuyor. Ama bazılarının diğerlerine göre daha fazla altın rezervi var. Peki hangi ülkeninki daha fazla bulabilecek misin?

1. Bu ülkelerden hangisin altın rezervi daha fazla?

2. Peki bunlardan hangisinin daha fazladır sence?

3. Bunlardan hangisi bulabilecek misin?

4. Bu dördüne bak bakalım, hangisi daha fazla rezerve sahip?

5. Bu ülkelerden biri altın rezervi konusunda çok önde, sence hangisi?

6. Bu listede hangi ülkenin rezervi daha fazla peki?

7. Bu ülkelerden de en fazla olanı seç o zaman!

8. Altın rezervinde hangisi üst sırada?

9. Bu gruba bak bakalım?

10. Bu ekip biraz zor, bulabilecek misin bakalım?

11. Ekonomiyi belirleyen bu ülkelerden hangisinin rezervi en çok peki?

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
