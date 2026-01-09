Güney Kore’nin Başını Çektiği, Sonra Ülkemizde de Popüler Olan “Honjok” Kültürü Nedir?
Birlikte yaşamak, birlikte yemek yemek, birlikte eğlenmek… Uzun yıllar boyunca, kültürümüzden gelen “ideal hayat” tanımı buydu. Ancak son yıllarda özellikle Güney Kore’den çıkıp tüm dünyaya yayılan “Honjok” kültürü, bu alışkanlıkları sessiz sedasız sorgulamaya başladı.
Yalnız yaşamayı bir eksiklik değil, bilinçli bir tercih olarak gören bu anlayış; ekonomik şartlardan sosyal baskılara, şehir hayatının hızından bireysel özgürlük arayışına kadar pek çok başlıkla doğrudan bağlantılı.
Peki Honjok tam olarak ne demek, neden bu kadar yaygınlaştı ve Türkiye’de neden karşılık buldu?
Honjok ne demek?
Honjok kültürü nasıl ortaya çıktı?
Honjok ve ekonomi arasındaki bağ;
Honjok kültüründe yalnızlık bir sorun mu?
Honjok kültürünün günlük hayata yansımaları;
Türkiye’de honjok neden karşılık buldu?
Honjok kalıcı bir yaşam biçimi mi?
Peki Honjok bize ne anlatıyor?
