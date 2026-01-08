Ne Kadar Verirsin Testi: Bu Ürünlere Günümüz Ekonomisinde En Fazla Ne Kadar Ödersin?

Sen, 5 yıl önceki fiyat aralığında kalmışsın. Yeme-içmeden, konsere, sinemaya kadar her şeyin fiyatı sürekli artsa da sen hala bu artışa alışabilmiş değilsin! Harcama yaparken çoğu zaman “Bu kadar da olmaz!” diyorsun! Mecbur kalınca harcama yapıyorsun ama genellikle bu fiyatlar hala senin için çok fazla! Sen, pahalılığa alışmamış azınlıktansın...