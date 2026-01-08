Ne Kadar Verirsin Testi: Bu Ürünlere Günümüz Ekonomisinde En Fazla Ne Kadar Ödersin?
Her şeyin fiyatı iyice uçtu mu yoksa biz mi alıştık? Kimileri “Bu ürün bu parayı etmez!” derken, bazıları çoktan yeni rakamlarla barıştı bile! Bu testte vereceğin cevaplar, senin fiyat algının hangi seviyede olduğunu net bir şekilde gösterecek! Haydi başlayalım! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Dışarıda içtiğin küçük boy bir filtre kahve için en fazla ne verirsin?
3. Ortalama bir restoranda tek başına yediğin bir ana yemek için sınırın kaç TL?
4. Sinemaya gideceksin, mısır ve içecek de almak istediğinde toplam hesap en fazla ne kadar olmalı?
5. AVM’den aldığın düz, basic bir tişört için maksimum ne verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Taksiyle 10 - 15 dakikalık şehir içi bir yol sence en fazla ne kadar tutmalı?
7. Kuaförde sadece saç kesimi için en fazla ne kadar ödersin?
8. İyi bir mekanda yiyeceğin bir hamburger menü için en fazla ne kadar ödersin?
9. Sevdiğin bir sanatçının ayakta konser bileti için üst sınırın kaç TL?
Sen, zihnindeki fiyatları hala güncellememişsin...
Yeni düzene ayak uydurmuşsun!
Sen fiyatları takip etmeyi bırakmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın