onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ne Kadar Verirsin Testi: Bu Ürünlere Günümüz Ekonomisinde En Fazla Ne Kadar Ödersin?

etiket Ne Kadar Verirsin Testi: Bu Ürünlere Günümüz Ekonomisinde En Fazla Ne Kadar Ödersin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 17:01

Her şeyin fiyatı iyice uçtu mu yoksa biz mi alıştık? Kimileri “Bu ürün bu parayı etmez!” derken, bazıları çoktan yeni rakamlarla barıştı bile! Bu testte vereceğin cevaplar, senin fiyat algının hangi seviyede olduğunu net bir şekilde gösterecek! Haydi başlayalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Dışarıda içtiğin küçük boy bir filtre kahve için en fazla ne verirsin?

3. Ortalama bir restoranda tek başına yediğin bir ana yemek için sınırın kaç TL?

4. Sinemaya gideceksin, mısır ve içecek de almak istediğinde toplam hesap en fazla ne kadar olmalı?

5. AVM’den aldığın düz, basic bir tişört için maksimum ne verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Taksiyle 10 - 15 dakikalık şehir içi bir yol sence en fazla ne kadar tutmalı?

7. Kuaförde sadece saç kesimi için en fazla ne kadar ödersin?

8. İyi bir mekanda yiyeceğin bir hamburger menü için en fazla ne kadar ödersin?

9. Sevdiğin bir sanatçının ayakta konser bileti için üst sınırın kaç TL?

Sen, zihnindeki fiyatları hala güncellememişsin...

Sen, 5 yıl önceki fiyat aralığında kalmışsın. Yeme-içmeden, konsere, sinemaya kadar her şeyin fiyatı sürekli artsa da sen hala bu artışa alışabilmiş değilsin! Harcama yaparken çoğu zaman “Bu kadar da olmaz!” diyorsun! Mecbur kalınca harcama yapıyorsun ama genellikle bu fiyatlar hala senin için çok fazla! Sen, pahalılığa alışmamış azınlıktansın...

Yeni düzene ayak uydurmuşsun!

Eskiden yüksek gelen fiyatlar artık sende aynı etkiyi yaratmıyor. Çünkü gerçeklerle yüzleşmiş ve ve buna göre harcamaya başlamışsın. Bu biraz alışkanlık, biraz da “Başka çare yok!” hali. Ürünlerin fiyatları seni eskisi kadar şaşırtmıyor ama zaman zaman 'Yine mi zam geldi!' diye şaşırıyorsun. Ama genel olarak günlük hayatta fiyat konusunu sorgulamayı azaltmışsın. Ekonomik şartlara adapte olmuşsun diyebiliriz.

Sen fiyatları takip etmeyi bırakmışsın!

Sen artık rakamlarla savaşmayı bırakmışsın! Pahalı kavramı sende artık yok olmuş gibi... Çoğu harcamayı normal karşılıyorsun çünkü artık her şeyin fiyatı zaten yüksek! 'Ne yapalım, mecbur vereceğim.' düşüncesiyle hareket ediyorsun. Bu durum seni yoruyor ama harcamalarından da vazgeçemiyorsun. Ekonomik koşulların farkındasın ama artık üzerine fazla düşünmek istemiyorsun. Sen bu durumu kanıksamış gruptasın...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın