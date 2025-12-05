onedio
Dünya Kupası'nda Milli Takımımızın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 22:02

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı giderek artarken, turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek kura çekimi bu akşam yapıldı. ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte ev sahipliği yapacağı dev organizasyonun kura süreci tamamlandı. Finallere katılabilmek için Mart 2026’da Play-Off oynayacak olan milli takımımız, turu geçmesi halinde grup aşamasındaki olası rakiplerini de bu kura ile öğrenmiş oldu.

İşte rakiplerimiz...

A Milli Takımımız, Play-Off turlarını geçmesi halinde hangi grupta ve hangi takımlarla eşleşeceği belli oldu.

Play Off C yolundan Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek milli takımımızın olası rakipleri şunlar oldu: 

ABD

Paraguay

Avustralya

Play-off turu C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşen Milli Takımımız, bu turu geçerse 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu maçı da geçmesi halinde bu grupta yer alacak.

