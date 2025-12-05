Dünya Kupası'nda Milli Takımımızın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı giderek artarken, turnuvanın grup aşamasını şekillendirecek kura çekimi bu akşam yapıldı. ABD, Meksika ve Kanada’nın birlikte ev sahipliği yapacağı dev organizasyonun kura süreci tamamlandı. Finallere katılabilmek için Mart 2026’da Play-Off oynayacak olan milli takımımız, turu geçmesi halinde grup aşamasındaki olası rakiplerini de bu kura ile öğrenmiş oldu.

İşte rakiplerimiz...