“Evden Çalışma” ve “Hibrit Çalışma” Modelleri Şirketlere Ne Kadar Fayda Sağlıyor?

Ecem Bekar
03.12.2025 - 14:01

Sonunda hepimizin hayalini kurduğu o an geldi: Pijamayla çalışmak! Pandemi sayesinde evden çalışma modeline geçiş yapıldı ve kimse bir daha ofise dönmek istemedi. Sabahları trafiğe takılmamak, öğle tatilinde yatağa uzanmak ve en güzeli, ofise gitmek zorunda olmamak… Ardından hibrit çalışma modeli çıktı: Hem evde hem ofiste çalışma imkanı.  Şirketler bu konuda 'acaba doğru kararı mı veriyoruz?' diye düşünmeye başladı ama biz de buna bir bakalım dedik.

İlk önce, zaman ve mekan esnekliğinden bahsedelim.

Evden çalışma, çalışanların işe gitmek için harcadıkları zamanı sıfırlıyor. Düşünsene, her gün o trafiği çekmek zorunda kalmıyorsun! Bu da, çalışanların daha fazla enerjiyle ve daha verimli bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Hem de evde daha rahat bir ortamda çalışabiliyorlar.

Ama tabii ki, maliyet tasarrufu da göz ardı edilemez.

Şirketler için ofis kiraları, elektrik faturaları, hatta yemek masrafları büyük bir yük. Evden çalışma modeli, bu masrafları ciddi şekilde azaltıyor. Hibrit çalışma modelinde de, çalışanlar haftada birkaç gün ofise gelerek daha az ofis alanına ihtiyaç duyuluyor. Böylece şirketlerin hem ofis maliyetleri azalıyor, hem de çalışanlar daha esnek bir çalışma ortamına sahip oluyor.

Bir de çalışan memnuniyetinden bahsetmek gerek.

Evden çalışmanın en büyük artısı, çalışanların iş-yaşam dengesini koruyabilmesi. Sabah kahvaltısını evde yapabiliyor, öğle tatilini kendine ayırabiliyor, akşamdan önce işlerini bitirip bir yandan Netflix izleyebiliyor. Gerçekten, ofiste olmayı kim ister ki? Hibrit model ise, bu dengeyi daha da iyi sağlıyor. Ofise gelmek isteyenler ofise gelirken, evde çalışmak isteyenler de bu esnekliği kullanabiliyor. Çalışanlar mutlu olunca, şirketin de başarılı olması kaçınılmaz.

Verimlilik de bu modelin başka bir artısı.

Çalışanlar, evde daha az dikkat dağıtıcı şeyle karşılaşıyorlar ve bu da işlerine odaklanmalarını kolaylaştırıyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta, evde de belirli bir disiplinin olması. Hibrit çalışma modeli, çalışanlara hem ofisteki odaklanma ortamını hem de evdeki rahatlığı sunuyor. Bu da, verimliliğin en üst seviyeye çıkmasını sağlıyor.

Bir diğer önemli nokta ise, daha geniş yetenek havuzuna erişim.

Evden çalışmak, coğrafi sınırları ortadan kaldırıyor. Artık şirketler, sadece yerel değil, dünya çapında yetenekli çalışanlara da ulaşabiliyor. Hibrit çalışma modeli de bu avantajı devam ettiriyor. Şirketler, ofise gelen ve evden çalışan kişilerle daha geniş bir iş gücü yaratabiliyor.

Ama her şeyde olduğu gibi, teknolojik altyapı ve güvenlik kısmı da önemli.

Çünkü evden çalışma modelinin sağlıklı yürümesi için güvenli bir dijital altyapı gerekiyor. Ofisten uzakta olmak, sürekli açık Wi-Fi ağlarında çalışmak güvenlik riskleri taşıyor. Şirketlerin bunu engellemek için ekstra önlemler alması lazım.

Son olarak, kültür ve takım ruhu meselesine de değinmeden olmaz.

Her ne kadar evden çalışmak rahat olsa da, ofisteki sosyal etkileşimin yerini hiç bir şey tutmuyor. 'Hadi bir çay içelim!' diyebileceğin biri yoksa, bu bazen can sıkıcı olabilir. Ama yine de hibrit modelle, ofisteki etkinlikler ve sanal buluşmalar sayesinde çalışanlar arasında bağlar kuvvetlendirilebiliyor. Yani sosyal hayattan eksik kalmıyorsun.

Sonuçta, her ne kadar bazı zorluklar olsa da, evden çalışma ve hibrit çalışma modelleri şirketler için çok büyük faydalar sağlıyor.

Bu modeller, daha esnek bir çalışma düzeni sunarken, aynı zamanda çalışanların verimliliğini ve bağlılığını artırıyor. Her şirketin ve sektörün ihtiyaçları farklı olsa da, doğru yönetildiğinde bu modellerin sağladığı avantajlar göz ardı edilemez.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
