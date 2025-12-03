“Evden Çalışma” ve “Hibrit Çalışma” Modelleri Şirketlere Ne Kadar Fayda Sağlıyor?
Sonunda hepimizin hayalini kurduğu o an geldi: Pijamayla çalışmak! Pandemi sayesinde evden çalışma modeline geçiş yapıldı ve kimse bir daha ofise dönmek istemedi. Sabahları trafiğe takılmamak, öğle tatilinde yatağa uzanmak ve en güzeli, ofise gitmek zorunda olmamak… Ardından hibrit çalışma modeli çıktı: Hem evde hem ofiste çalışma imkanı. Şirketler bu konuda 'acaba doğru kararı mı veriyoruz?' diye düşünmeye başladı ama biz de buna bir bakalım dedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk önce, zaman ve mekan esnekliğinden bahsedelim.
Ama tabii ki, maliyet tasarrufu da göz ardı edilemez.
Bir de çalışan memnuniyetinden bahsetmek gerek.
Verimlilik de bu modelin başka bir artısı.
Bir diğer önemli nokta ise, daha geniş yetenek havuzuna erişim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama her şeyde olduğu gibi, teknolojik altyapı ve güvenlik kısmı da önemli.
Son olarak, kültür ve takım ruhu meselesine de değinmeden olmaz.
Sonuçta, her ne kadar bazı zorluklar olsa da, evden çalışma ve hibrit çalışma modelleri şirketler için çok büyük faydalar sağlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın