“Evden Çalışma” ve “Hibrit Çalışma” Modelleri Şirketlere Ne Kadar Fayda Sağlıyor?

Sonunda hepimizin hayalini kurduğu o an geldi: Pijamayla çalışmak! Pandemi sayesinde evden çalışma modeline geçiş yapıldı ve kimse bir daha ofise dönmek istemedi. Sabahları trafiğe takılmamak, öğle tatilinde yatağa uzanmak ve en güzeli, ofise gitmek zorunda olmamak… Ardından hibrit çalışma modeli çıktı: Hem evde hem ofiste çalışma imkanı. Şirketler bu konuda 'acaba doğru kararı mı veriyoruz?' diye düşünmeye başladı ama biz de buna bir bakalım dedik.