Bu Sektörlerden Hangisi Daha Fazla İstihdam Yaratıyor?
Kendi çalıştığın ya da yakınlarından birinin çalıştığı sektörde istihdam oranının yüksek olduğunu düşünebilirsin ama diğer sektörlerle kıyas yapabilir misin? Bizce yaparsın!
İstihdam oranlarını üç aşağı beş yukarı biliyorsan bilgini, bilmiyorsan da ön görünü kanıtlayacağız.
1. Başlangıcı en büyüklerle yapalım. Sence Türkiye'de sayıca en kalabalık çalışan grubu hangisinde?
2. Fabrikaları kıyaslıyoruz. Hangisinde insan gücüne duyulan ihtiyaç daha fazla?
3. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bu sektörlerden hangisi daha fazla kişiye iş imkanı sağlıyor?
4. Bu büyük sektörlerden hangisi daha çok işçi çalıştırıyor?
5. Son yıllarda grafiği hızla yükselen o sektör hangisi diye sorsak?
6. Göz önünde olmayan ama çok çalışanı olan bir sektör arıyoruz. Hangisi olabilir?
7. Beyaz yakalı ve uzman çalışanları düşündüğümüzde hangisi zirvede yer alıyor?
8. Sanayinin alt kollarından bir tahmin daha... Hangisinde istihdam daha kalabalık?
9. Hizmet sektörünün önemli kollarından hangisi istihdamda önde?
