Einstein'ın Japonya'da Bir Garsona Bahşiş Yerine Verdiği Not Yazılı Kağıtlar Ne Kadara Satılmıştır?

Einstein'ın Japonya'da Bir Garsona Bahşiş Yerine Verdiği Not Yazılı Kağıtlar Ne Kadara Satılmıştır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 21:52

Kanal D ekranlarının yeni programı Beyaz'la Joker programında bu kez 3 milyon TL'lik soru soruldu!

'Einstein'ın Japonya'da Bir Garsona Bahşiş Yerine Verdiği Not Yazılı Kağıtlar Ne Kadara Satılmıştır?' sorusunun cevabı nedir?

Einstein'ın Japonya'da Bir Garsona Bahşiş Yerine Verdiği Not Yazılı Kağıtlar Ne Kadara Satılmıştır?

Einstein'ın Japonya'da Bir Garsona Bahşiş Yerine Verdiği Not Yazılı Kağıtlar Ne Kadara Satılmıştır?

A: 500 bin dolar

B: 1 milyon dolar

C: 1,5 milyon dolar

D: 2 milyon dolar

Doğru cevap: C, yani 1,5 milyon dolar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
