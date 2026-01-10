Dr. Hakan Özerol’dan Dinleyelim: “Şemsiye Fon” Nedir? Nasıl Fayda Sağlıyor?

Şemsiye fon denildiğinde bu yeni bir yatırım aracı diye düşündüysen yanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü şemsiye fon bir yatırım aracı değil, bir yapı. Yani şemsiye fon diye bir fon var ve buna yatırım yapılıyor gibi algılansa da aslında öyle değil.

Dr. Hakan Özerol'a göre şemsiye fonları kısaca fonların tek elden ve makul bir şekilde idare edilmesi için yaratılmış bir kavram.

Şemsiye fon altında birden fazla yatırım fonunun olduğu bir çatı.

Yatırım yapacağın zaman şemsiye fonuna değil, bu fon altındaki fonlardan birine yatırım yapmış oluyorsun. Şemsiye burada fonların nasıl yönetileceğiyle alakalı. Yani bir sistemi ifade etmek için kullanılıyor bu kavram.Dr. Hakan Özerol şemsiye fonunu şöyle tanımlıyor: