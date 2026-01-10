Dr. Hakan Özerol’dan Dinleyelim: “Şemsiye Fon” Nedir? Nasıl Fayda Sağlıyor?
Şemsiye fon, yatırım yapanların aşina olduğu kavramlardan. Yatırım fonlarını bir şemsiye altında toplamaya benzetildiği için bu ismi almış. Bu kavramı daha önce duymadıysan ya da ne olduğunu bilmiyorsan Dr. Hakan Özerol anlatıyor. Ne olduğunu öğrenmek ister misin?
Şemsiye fon kavramının adı sana biraz garip gelmiş olabilir.
Yatırım alt fonlara yapılıyor.
Şemsiye fon sayesinde maliyetler daha kontrollü!
Şemsiye fonda risk de azalıyor.
Şemsiye fonu uzun vadeli planlamalar için ideal!
Dr. Hakan Özerol, faydalarını şöyle anlatıyor:
