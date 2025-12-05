onedio
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Canlı Yayın Gafı Onur Yıldız'ı Telaşlandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.12.2025 - 23:04

Galatasaray evinde bu akşam Samsunspor'u 3-2 yendi. 2-0 öne geçen sarı kırmızılılar son bölümde yedikleri golle skor tabelasında 2-2'lik eşitliği gördü. Ancak pes etmeyen ev sahibi ekip, Osimhen'in şık golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve maçtan üç puanla ayrıldı. 

Maç sonunda Ekol TV ekranlarına bağlanan Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ise canlı yayında bir gafa imza attı. Erman Toroğlu'nun 'İyi akşamlar Başkan, nasılsın?' sorusun Yıldırım'Çok kötüyüm, bomb.k' yanıtı verdi.

Yüksel Yıldırım'ın cevabı programın sunucusu Onur Yıldız'ı da telaşlandırdı.

Galatasaray'ın üç puan aldığı gecede misafir ekibin hakemden şikayetçi olduğu pozisyonlar vardı.

Kaptan Zeki Yavru da hakem kararlarına dikkat çekerek, emeklerine saygı duyulması gerektiğine dikkat çekmişti. Yüksel Yıldırım'ın bu moral bozukluğunun da bu konuyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

