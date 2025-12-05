Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Canlı Yayın Gafı Onur Yıldız'ı Telaşlandırdı
Galatasaray evinde bu akşam Samsunspor'u 3-2 yendi. 2-0 öne geçen sarı kırmızılılar son bölümde yedikleri golle skor tabelasında 2-2'lik eşitliği gördü. Ancak pes etmeyen ev sahibi ekip, Osimhen'in şık golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve maçtan üç puanla ayrıldı.
Maç sonunda Ekol TV ekranlarına bağlanan Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ise canlı yayında bir gafa imza attı. Erman Toroğlu'nun 'İyi akşamlar Başkan, nasılsın?' sorusun Yıldırım'Çok kötüyüm, bomb.k' yanıtı verdi.
Yüksel Yıldırım'ın cevabı programın sunucusu Onur Yıldız'ı da telaşlandırdı.
Galatasaray'ın üç puan aldığı gecede misafir ekibin hakemden şikayetçi olduğu pozisyonlar vardı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
