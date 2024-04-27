Kocasının Kendisini Başkalarıyla Aldattığını Sanarken Korkunç Bir Gerçekle Yüzleşen Kadın
Kocasının Kendisini Başkalarıyla Aldattığını Sanarken Korkunç Bir Gerçekle Yüzleşen Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
8 yıldır kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü dile getiren kadın, geçtiğimiz günlerde kocasının tanışma uygulamalarında başka kadınlarla konuştuğunu öğrendi. Fakat gerçek sandığından daha da farklıydı...
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocası hakkında duyduğu bir 'şüphe' nedeniyle evliliğini bitirmek zorunda kaldı!
8 yıllık evli olduklarını söyleyen kadın, bir gün bir mesaj aldığını dile getiriyor. Mesajda, yakın bir arkadaşı kocasının diğer tanışma uygulamarında kadınlarla sohbet ettiğini iddia ediyor.
Bu mesajın ardından neye uğradığını şaşıran kadın, bunu kendi gözleriyle görmek için kocasının kullandığı uygulamayı telefonuna indiriyor.
Ve korktuğu başına geliyor. Kadın, uygulamada biraz gezindikten sonra gerçekten kocasının profiliyle karşılaşıyor.
O süreçten sonra boşanma sürecine başlayan kadın, bu durumu kendi ailesine de anlatıyor. Fakat öğrendiği gün ailesi yemeğe geliyor ve kadının abisi bu olayın siniriyle kadının kocasına saldırıyor.
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“Komşular polisi aradı ve eşimden birkaç eşyasını toplayıp bir süre başka bir yerde kalması istendi. Kısa bir süre sonra ayrıldık ve o zamandan beri hasta babasına daha yakın olmak için Sydney'e taşındı ama çocuklarımızı ayda iki kez bir hafta sonu görüyor."
Yaklaşık 14 aydır kocasından ayrı olan kadının kapısını komşusu çaldı. Gelen komşusu, fotoğraflarını kendi kocasının kullanıp sahte bir hesap açtığını ve bu şekilde insanları dolandırdığını iddia etti.
Şaşkına dönen kadın, şimdi eski kocasıyla arasını düzeltmek istediğini ancak çok geç olabileceğinden endişelendiği için nasıl yaklaşacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını dile getiriyor.
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