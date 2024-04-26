Karısı Hamile Kaldıktan Sonra Davranışlarında İlginç Bir Değişiklik Fark Eden Adam Süreci Detaylarıyla Anlattı
Karısı Hamile Kaldıktan Sonra Davranışlarında İlginç Bir Değişiklik Fark Eden Adam Süreci Detaylarıyla Anlattı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, ilişkisi hakkında akılalmaz bir durumu anlatarak herkesin ağzını açık bıraktı. Karısının hamile kaldıktan sonra radikal bir şekilde değiştiğini ve bu yüzden de kendisinden boşanmak istediğini dile getirdi.
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Sizlerin de tahmin edebileceği gibi evlilik ve ikili ilişkiler son derece emek gerektiren şeyler. İlişkinin dinamiğini korumak adına iki taraf da bir şeyler inşa etmek zorunda.
Geçtiğimiz günlerde bir adam, ilişkisi hakkında akılalmaz bir durumu anlatarak herkesin ağzını açık bıraktı.
Karısı doğum yaptıktan sonra hayatının geri kalanını karısıyla geçirmek istemediğini fark eden adam, durumu şu şekilde anlatıyor.
“Her geçen gün, hayatımın geri kalanını artık onunla geçirmek istemediğim daha da kesinleşiyor. Ona karşı dayanılmaz bir kızgınlık hissettim ve bu his giderek karşılıklı bir hal alıyor. Boşanmanın asla kolay olmadığını tahmin ediyorum ama akıl sağlığımı uçurumun kenarına getiren biriyle evli olmaktansa bunun en iyi karar olduğunu düşünüyorum."
“Evimiz her zaman dağınık çünkü işini bitirdiğinde hiçbir şey ortadan kaldırmıyor. Onun kötü davranışları her zaman mazur görülebilir ama o başka hiç kimseye aynı hoşgörüyü göstermez. Sahip olmadığımız parayı hiç düşünmeden harcıyor ev masraflarına çok az katkıda bulunuyor.
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Adam, karısının hamileliğinin “davranışlarını daha da kötüleştirdiğini” ve artık evdeki durumunun “çocuklarının geleceği için doğru bir örnek” olduğuna inanmadığını iddia etti.
Şimdi ise adam karısının doğum yapmasından “kısa bir süre sonra” boşanmaya hazırlanıyor ve bunu hemen yapmamasının tek nedeninin “karısının ve bebeğin sağlığı” olduğunu söylüyor.
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