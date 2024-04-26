Karısı Hamile Kaldıktan Sonra Davranışlarında İlginç Bir Değişiklik Fark Eden Adam Süreci Detaylarıyla Anlattı

Geçtiğimiz günlerde bir adam, ilişkisi hakkında akılalmaz bir durumu anlatarak herkesin ağzını açık bıraktı. Karısının hamile kaldıktan sonra radikal bir şekilde değiştiğini ve bu yüzden de kendisinden boşanmak istediğini dile getirdi.

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