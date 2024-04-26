Avrupa’daki Bir Evin Yer Döşemesinde Bulunan İnsan Çenesinin Türkiye'ye Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Avrupa’daki Bir Evin Yer Döşemesinde Bulunan İnsan Çenesinin Türkiye'ye Ait Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://thedebrief.org/dentist-makes-...
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki bir evin yer döşemesinde bir dişe rastlandı. Birkaç tarama yapıldıktan sonra dişin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Arkeologlar ise durumu detaylı bir şekilde aydınlattı.
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki bir evin yer döşemesinde bir çeneye rastlandı. Birkaç tarama yapıldıktan sonra çenenin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Antropologlar bu durumun kafada birçok soru işareti bıraktığını dile getiriyor. Bu şekilde evinin içerisinde fosil bulabilecek birçok insanın olduğu söyleniyor.
Görünürde insan çene kemiğinin bulunduğu evin bu kısmı, jeolojik açıdan nispeten hızlı bir şekilde oluşabilen traverten taşından oluşuyor. Bu örnekte, evin tadilatında kullanılan traverten Türkiye'den ithal edildiği öne sürülüyor.
Antropologlara göre, travertenlerde görülen fosillerin çoğunun bitkiler, kabuklu deniz hayvanları ve diğer küçük hayvanlara ait olduğunu söylese de, bu kireçtaşı yatakları bazen eski insanları da kapsayabilecek çok daha büyük canlıların kalıntılarını koruyabilir.
Leier'e göre, travertenlerde birçok kez insan kalıntılarına rastlanmış olsa da, fosillerinin bu şekilde keşfedilmesi yaygın bir durum değil.
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Çenesi düşmüş 🥶🥶🥶
ayyyyy🥴