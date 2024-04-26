Avrupa’daki Bir Evin Yer Döşemesinde Bulunan İnsan Çenesinin Türkiye'ye Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'daki bir evin yer döşemesinde bir dişe rastlandı. Birkaç tarama yapıldıktan sonra dişin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Arkeologlar ise durumu detaylı bir şekilde aydınlattı.

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