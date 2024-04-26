Bilimsel Araştırmaya Göre Instagram'da Selfie Paylaşan Kişiler Daha Mutsuz ve Öz Güvensiz!

Araştırmanın detayları ise şu şekilde:

İlk aşamada, 30 üniversite öğrencisi kendi kendilerini değerlendirdi ve Instagram gönderileri incelendi. İkinci aşamada ise farklı bir üniversiteden 119 öğrenci, bu gönderileri kullanarak ilk aşamadaki katılımcıları 13 farklı özellik üzerinde değerlendirdi. Sonuçlar, özçekim yapanların daha olumsuz olarak değerlendirildiğini gösterdi; örneğin, daha yalnız veya daha az başarılı olarak algılandılar. Bu da, sosyal medya gönderilerinin kişilik ve özalgı hakkında net bir gösterge olmasa da, başkaları tarafından nasıl algılandığının bir ipucu olabileceğini öne sürüyor.