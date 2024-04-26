Bilimsel Araştırmaya Göre Instagram'da Selfie Paylaşan Kişiler Daha Mutsuz ve Öz Güvensiz!
Bilimsel Araştırmaya Göre Instagram'da Selfie Paylaşan Kişiler Daha Mutsuz ve Öz Güvensiz!
Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Bir araştırmaya göre Instagram'da daha fazla selfie paylaşan kişiler daha başarısız, daha özgüvensiz, daha az sevimli ve daha yalnız olarak görülüyor. Buyurun detaylara👇
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Sosyal medya tüm dünyanın bir gerçeği. Sizler de takdir edersiniz ki hemen hemen herkes en az bir tane sosyal medya platform üyesi.
Birçok insanın sosyal medyada selfie de başta olmak üzere çeşitli fotoğraflar paylaştığını da görüyoruz. Fakat...
Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, Instagram'daki paylaşımlarla alakalı yapılan bir araştırmayı paylaştı.
Bu çalışma, Instagram'da yapılan özçekim ve poz paylaşımlarının, gözlemcilerin yaptığı kişilik ve özalgı atıflarını nasıl etkilediğini inceliyor.
Bu araştırmaya ise birbirinden farklı tepkiler geldi👇
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