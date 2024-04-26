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Bilimsel Araştırmaya Göre Instagram'da Selfie Paylaşan Kişiler Daha Mutsuz ve Öz Güvensiz!

Bilimsel Araştırmaya Göre Instagram'da Selfie Paylaşan Kişiler Daha Mutsuz ve Öz Güvensiz!

Instagram selfie
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 17:35

Bir araştırmaya göre Instagram'da daha fazla selfie paylaşan kişiler daha başarısız, daha özgüvensiz, daha az sevimli ve daha yalnız olarak görülüyor. Buyurun detaylara👇

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
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Sosyal medya tüm dünyanın bir gerçeği. Sizler de takdir edersiniz ki hemen hemen herkes en az bir tane sosyal medya platform üyesi.

Sosyal medya tüm dünyanın bir gerçeği. Sizler de takdir edersiniz ki hemen hemen herkes en az bir tane sosyal medya platform üyesi.

Birçok insanın sosyal medyada selfie de başta olmak üzere çeşitli fotoğraflar paylaştığını da görüyoruz. Fakat...

Birçok insanın sosyal medyada selfie de başta olmak üzere çeşitli fotoğraflar paylaştığını da görüyoruz. Fakat...

Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, Instagram'daki paylaşımlarla alakalı yapılan bir araştırmayı paylaştı.

Gilles Deleuze isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, Instagram'daki paylaşımlarla alakalı yapılan bir araştırmayı paylaştı.
twitter.com

Bu çalışma, Instagram'da yapılan özçekim ve poz paylaşımlarının, gözlemcilerin yaptığı kişilik ve özalgı atıflarını nasıl etkilediğini inceliyor.

Bu çalışma, Instagram'da yapılan özçekim ve poz paylaşımlarının, gözlemcilerin yaptığı kişilik ve özalgı atıflarını nasıl etkilediğini inceliyor.

Araştırmanın detayları ise şu şekilde:

İlk aşamada, 30 üniversite öğrencisi kendi kendilerini değerlendirdi ve Instagram gönderileri incelendi. İkinci aşamada ise farklı bir üniversiteden 119 öğrenci, bu gönderileri kullanarak ilk aşamadaki katılımcıları 13 farklı özellik üzerinde değerlendirdi. Sonuçlar, özçekim yapanların daha olumsuz olarak değerlendirildiğini gösterdi; örneğin, daha yalnız veya daha az başarılı olarak algılandılar. Bu da, sosyal medya gönderilerinin kişilik ve özalgı hakkında net bir gösterge olmasa da, başkaları tarafından nasıl algılandığının bir ipucu olabileceğini öne sürüyor.

Bu araştırmaya ise birbirinden farklı tepkiler geldi👇

Bu araştırmaya ise birbirinden farklı tepkiler geldi👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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