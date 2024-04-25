Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Söyleyerek Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler

Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Söyleyerek Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 21:53

Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise hepimize kahkaha attırdı.😂

Kaynak: https://twitter.com/sirbicepsx/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkilerde iletişim çok önemli. İletişim, zaman zaman ilişkinin dinamiğini de etkiliyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu.

Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu.
twitter.com

1. Gelin diğer insanların karşı cinsle olan iletişimlerine beraber bakalım😂

1. Gelin diğer insanların karşı cinsle olan iletişimlerine beraber bakalım😂
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

İçeriğin Devamı Aşağıda

4.

5.

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com

17.

17.
twitter.com

18.

18.
twitter.com

Peki sizin karşı cinsle iletişiminiz nasıl? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gur.ebrar34

Ülkece psikolojimiz süper 🤣🤣