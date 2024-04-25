Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Söyleyerek Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler
Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Söyleyerek Hepimize Kahkaha Attıran Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/sirbicepsx/status...
Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise hepimize kahkaha attırdı.😂
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Sizler de takdir edersiniz ki ikili ilişkilerde iletişim çok önemli. İletişim, zaman zaman ilişkinin dinamiğini de etkiliyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu.
1. Gelin diğer insanların karşı cinsle olan iletişimlerine beraber bakalım😂
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Ülkece psikolojimiz süper 🤣🤣