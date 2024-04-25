Yeni Doğan Buzağına 'Baby Shower' Yaptıran Halasını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan Kullanıcı
Yeni Doğan Buzağına 'Baby Shower' Yaptıran Halasını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan Kullanıcı
Kaynak: https://twitter.com/eelifbicak/status...
Bir X (Twitter) kullanıcısı, halasının yeni doğan buzağına 'babyshower' yani doğum öncesi parti yaptığını söyleyerek o anları paylaştı. O anlara da sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, halasının yeni doğan buzağına 'babyshower' yani doğum öncesi parti yaptığını söyleyerek o anları paylaştı.
O anlar ise sosyal medyada adeta iç ısıttı.
Yavru buzağının o anlarına da birden fazla yorum geldi.
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