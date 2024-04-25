Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Yeni Doğan Buzağına 'Baby Shower' Yaptıran Halasını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan Kullanıcı

Yeni Doğan Buzağına 'Baby Shower' Yaptıran Halasını Paylaşarak Hepimizin İçini Isıtan Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 20:52

Bir X (Twitter) kullanıcısı, halasının yeni doğan buzağına 'babyshower' yani doğum öncesi parti yaptığını söyleyerek o anları paylaştı. O anlara da sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.👇

Kaynak: https://twitter.com/eelifbicak/status...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir X (Twitter) kullanıcısı, halasının yeni doğan buzağına 'babyshower' yani doğum öncesi parti yaptığını söyleyerek o anları paylaştı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, halasının yeni doğan buzağına 'babyshower' yani doğum öncesi parti yaptığını söyleyerek o anları paylaştı.

O anlar ise sosyal medyada adeta iç ısıttı.

O anlar ise sosyal medyada adeta iç ısıttı.

👇

Yavru buzağının o anlarına da birden fazla yorum geldi.

Yavru buzağının o anlarına da birden fazla yorum geldi.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın