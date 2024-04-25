Hayatı Boyunca Cinsiyetçiliğe Maruz Kalıp İstemediği Bir Adamla Evlenen Kadının Ders Niteliğindeki Hikayesi
Hayatı Boyunca Cinsiyetçiliğe Maruz Kalıp İstemediği Bir Adamla Evlenen Kadının Ders Niteliğindeki Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/275...
49 yaşında Jennie isimli bir kadın, 'gelenekçi' bir ailede yetiştiği için 'gelenekçi' bir evlilik yaptığını dile getiriyor. Toplumun empoze ettiği cinsiyet rollerine göre yaşaması gerektiği söylenen kadın, en sonunda kendi ayakları üzerinde durmayı başarıp kadınların gücünü herkese gösterdi.
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Sizleri 49 yaşındaki Jennie ile tanıştıralım: Kendisi, zamanında 'gelenekçi' bir ev kadını olduğu için strese girdiğini ve bu sürecin kendisine hiç iyi gelmediğini dile getiriyor.
Son zamanlarda bu yaşam tarzının giderek yaygınlaştırdığını da söyleyen Jennie, tüm kadınları uyarıyor.
Peki 'gelenekçi' eş ne demek? Jennie bunu toplumun cinsiyet rollerini benimsemiş bir erkekle kadının evliliğinde kadının rollerini içselleştirmesi olarak yorumluyor.
"Yanınızda bir eşiniz, sevgiliniz ya da kocanız olabilir. Ama bu, kendi ekonomik özgürlüğünüz olmayacağı anlamına gelmiyor. Hayatınıza aldığınız kişi hiçbir şekilde sizi maddi dayanağınız olmamalı."
"Hiçbir yetişkin, başka bir yetişkine bağımlı olmamalıdır."
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Küçük yaşlardan itibaren, bir kadın olarak dünyaya eş ve anne olmak için gönderildiğinin söylendiğini hatırlıyor.
"İlk gün rehberlik danışmanımla oturduğumda bana bir kadına uygun olmayan dersler almamdan korktuğunu söyledi. Flört ve evliliğin yanı sıra çocuk gelişimini de öğrenmeye başlamıştım ki bu beni çok öfkelendirdi. Buluşmalarda bile erkeklere aslında ne yapmak istediğimi söylediğimde bana gülüyorlardı.”
1995 yılında dünya evine giren Jennie, her ne kadar maddi olarak refah içerisinde olsa da evliliği esnasında sürekli her gece ağladığını ve stresli olduğunu dile getiriyor.
"Şimdi 3 farklı işte çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Bana her zaman kadınların evde oturması gerektiği söylenmişti. Ama asla böyle bir şey olmamalı."
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