Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Hayatı Boyunca Cinsiyetçiliğe Maruz Kalıp İstemediği Bir Adamla Evlenen Kadının Ders Niteliğindeki Hikayesi

Hayatı Boyunca Cinsiyetçiliğe Maruz Kalıp İstemediği Bir Adamla Evlenen Kadının Ders Niteliğindeki Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 17:45

49 yaşında Jennie isimli bir kadın, 'gelenekçi' bir ailede yetiştiği için 'gelenekçi' bir evlilik yaptığını dile getiriyor. Toplumun empoze ettiği cinsiyet rollerine göre yaşaması gerektiği söylenen kadın, en sonunda kendi ayakları üzerinde durmayı başarıp kadınların gücünü herkese gösterdi.

Detaylar👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/275...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizleri 49 yaşındaki Jennie ile tanıştıralım: Kendisi, zamanında 'gelenekçi' bir ev kadını olduğu için strese girdiğini ve bu sürecin kendisine hiç iyi gelmediğini dile getiriyor.

Sizleri 49 yaşındaki Jennie ile tanıştıralım: Kendisi, zamanında 'gelenekçi' bir ev kadını olduğu için strese girdiğini ve bu sürecin kendisine hiç iyi gelmediğini dile getiriyor.

Son zamanlarda bu yaşam tarzının giderek yaygınlaştırdığını da söyleyen Jennie, tüm kadınları uyarıyor.

Son zamanlarda bu yaşam tarzının giderek yaygınlaştırdığını da söyleyen Jennie, tüm kadınları uyarıyor.

İlk başlarda mutlu olduğunu sansa da sonrasında Jennie, tam anlamıyla 'kapana kısılmış' hissetttiğini söylüyor.

Peki 'gelenekçi' eş ne demek? Jennie bunu toplumun cinsiyet rollerini benimsemiş bir erkekle kadının evliliğinde kadının rollerini içselleştirmesi olarak yorumluyor.

Peki 'gelenekçi' eş ne demek? Jennie bunu toplumun cinsiyet rollerini benimsemiş bir erkekle kadının evliliğinde kadının rollerini içselleştirmesi olarak yorumluyor.

"Yanınızda bir eşiniz, sevgiliniz ya da kocanız olabilir. Ama bu, kendi ekonomik özgürlüğünüz olmayacağı anlamına gelmiyor. Hayatınıza aldığınız kişi hiçbir şekilde sizi maddi dayanağınız olmamalı."

"Yanınızda bir eşiniz, sevgiliniz ya da kocanız olabilir. Ama bu, kendi ekonomik özgürlüğünüz olmayacağı anlamına gelmiyor. Hayatınıza aldığınız kişi hiçbir şekilde sizi maddi dayanağınız olmamalı."

"Hiçbir yetişkin, başka bir yetişkine bağımlı olmamalıdır."

"Hiçbir yetişkin, başka bir yetişkine bağımlı olmamalıdır."

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Jennie, muhafazakâr ailede büyümüş ve burada tüm kadınlara evde oturmaları, erkeklerin ise eve ekmek getirmeleri öğretilmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Küçük yaşlardan itibaren, bir kadın olarak dünyaya eş ve anne olmak için gönderildiğinin söylendiğini hatırlıyor.

Küçük yaşlardan itibaren, bir kadın olarak dünyaya eş ve anne olmak için gönderildiğinin söylendiğini hatırlıyor.

“Büyük bir aileye sahip olmayı sevdiğim için çelişkili duygular içindeydim ama çalışmayı da hayal ediyordum. Üniversiteye gittim ve uluslararası ticaret avukatı olma umuduyla hukuk öncesi dersler aldım.'

"İlk gün rehberlik danışmanımla oturduğumda bana bir kadına uygun olmayan dersler almamdan korktuğunu söyledi. Flört ve evliliğin yanı sıra çocuk gelişimini de öğrenmeye başlamıştım ki bu beni çok öfkelendirdi. Buluşmalarda bile erkeklere aslında ne yapmak istediğimi söylediğimde bana gülüyorlardı.”

1995 yılında dünya evine giren Jennie, her ne kadar maddi olarak refah içerisinde olsa da evliliği esnasında sürekli her gece ağladığını ve stresli olduğunu dile getiriyor.

1995 yılında dünya evine giren Jennie, her ne kadar maddi olarak refah içerisinde olsa da evliliği esnasında sürekli her gece ağladığını ve stresli olduğunu dile getiriyor.

Maddi sebeplerden dolayı ailesinin evlendirdiği adamla boşanan kadın, şimdilerde ise tüm kadınları uyarıyor.

"Şimdi 3 farklı işte çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Bana her zaman kadınların evde oturması gerektiği söylenmişti. Ama asla böyle bir şey olmamalı."

"Şimdi 3 farklı işte çalışıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Bana her zaman kadınların evde oturması gerektiği söylenmişti. Ama asla böyle bir şey olmamalı."

Diyor Jennie. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın