Hayatı Boyunca Cinsiyetçiliğe Maruz Kalıp İstemediği Bir Adamla Evlenen Kadının Ders Niteliğindeki Hikayesi

49 yaşında Jennie isimli bir kadın, 'gelenekçi' bir ailede yetiştiği için 'gelenekçi' bir evlilik yaptığını dile getiriyor. Toplumun empoze ettiği cinsiyet rollerine göre yaşaması gerektiği söylenen kadın, en sonunda kendi ayakları üzerinde durmayı başarıp kadınların gücünü herkese gösterdi.

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