Aşka Gelip Eski Sevgilisiyle Oturduğu Bankı Evine Getiren Kullanıcıya Belediyeden Cevap Gecikmedi
Aşka Gelip Eski Sevgilisiyle Oturduğu Bankı Evine Getiren Kullanıcıya Belediyeden Cevap Gecikmedi
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'aşka' gelip sevgilisiyle oturduğu bankı evine taşıdı. Tepebaşı Belediyesi de bu harekete sessiz kalmadı!
Buyurun detaylara.😂
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Hepimiz zaman zaman evimize eşya alıyoruz. Bu bazen bir mobilya bazen de beyaz eşya olabiliyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'aşka' gelip sevgilisiyle oturduğu bankı evine taşıdı.
Tepebaşı Belediyesi'ne ait olan bankı çalan kişiye de belediyeden yanıt gecikmedi.😂
Her ne kadar gönderinin sahibi goygoy yaptığını söylese de,
Bankı eve taşımak herkesin harcı değil tabii. Belediyenin tepkisine birbirinden farklı yorum geldi.👇
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