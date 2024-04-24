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Aşka Gelip Eski Sevgilisiyle Oturduğu Bankı Evine Getiren Kullanıcıya Belediyeden Cevap Gecikmedi

Aşka Gelip Eski Sevgilisiyle Oturduğu Bankı Evine Getiren Kullanıcıya Belediyeden Cevap Gecikmedi

Belediyeler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 08:31

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'aşka' gelip sevgilisiyle oturduğu bankı evine taşıdı. Tepebaşı Belediyesi de bu harekete sessiz kalmadı!

Buyurun detaylara.😂

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Hepimiz zaman zaman evimize eşya alıyoruz. Bu bazen bir mobilya bazen de beyaz eşya olabiliyor.

Hepimiz zaman zaman evimize eşya alıyoruz. Bu bazen bir mobilya bazen de beyaz eşya olabiliyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'aşka' gelip sevgilisiyle oturduğu bankı evine taşıdı.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, 'aşka' gelip sevgilisiyle oturduğu bankı evine taşıdı.
twitter.com

Tepebaşı Belediyesi'ne ait olan bankı çalan kişiye de belediyeden yanıt gecikmedi.😂

Tepebaşı Belediyesi'ne ait olan bankı çalan kişiye de belediyeden yanıt gecikmedi.😂
twitter.com

Her ne kadar gönderinin sahibi goygoy yaptığını söylese de,

Her ne kadar gönderinin sahibi goygoy yaptığını söylese de,
twitter.com

Bankı eve taşımak herkesin harcı değil tabii. Belediyenin tepkisine birbirinden farklı yorum geldi.👇

Bankı eve taşımak herkesin harcı değil tabii. Belediyenin tepkisine birbirinden farklı yorum geldi.👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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